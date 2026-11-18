El defensor oficial de Néstor Luis Montezanti, Gustavo Rodríguez, aseguró este miércoles que la acusación contra el ex camarista federal por su presunta participación en la Triple A carece de pruebas suficientes y anticipó que durante el juicio buscará demostrar que no existen elementos para sostener su responsabilidad penal.

Minutos antes del comienzo del debate oral en Bahía Blanca, el abogado cuestionó los fundamentos de la fiscalía y sostuvo que "la acusación se apoya en una base fáctica puramente conjetural", sin elementos objetivos que permitan acreditar la participación de su defendido en los delitos investigados.

Rodríguez recordó que la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo el 20 de mayo de 2025, en el marco de la misma causa, en el que, según su interpretación, se advirtió sobre la insuficiencia de las pruebas reunidas. En ese sentido, mencionó que la jueza Ledesma consideró que los elementos utilizados por la acusación no alcanzaban para justificar una condena.

El defensor señaló que aquel pronunciamiento benefició a Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio, quienes habían sido condenados en un juicio anterior y posteriormente fueron absueltos por Casación. Aclaró que existe un recurso pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"El caso de Montezanti está absolutamente desvinculado de todo esto", afirmó Rodríguez, al comparar la situación del exmagistrado con la de otros acusados que, según indicó, habían sido vinculados con la portación de armas y la utilización de vehículos asociados a la organización paraestatal.

Respecto del episodio ocurrido en la Universidad Tecnológica Nacional, uno de los hechos incluidos en la acusación, explicó que algunos testigos ubicaron a Montezanti en el establecimiento durante una movilización estudiantil, aunque aseguró que ninguno lo identificó portando armas.

"Hay un par de testigos que lo muestran en circunstancias en que estaba en la Universidad Tecnológica vestido de corbata, pero nadie lo ha visto armado", sostuvo. También se refirió a los presuntos gestos de provocación que la fiscalía atribuye al ex camarista durante aquella manifestación.

"Si se llega a verificar en el debate que hubo gestos de provocación, eso no quita ni pone absolutamente nada a una imputación, porque no es un elemento que tenga una entidad penal. No es delito eso", argumentó.

Cuestionamientos a los testimonios y los antecedentes de inteligencia

Rodríguez también rechazó las declaraciones atribuidas a Juan Pedro Tunessi, quien señaló que Montezanti tenía un cuadro vinculado con la Triple A en su despacho. El defensor puso en duda ese testimonio al señalar que la organización actuaba clandestinamente durante los años 1974 y 1975.

"¿A usted le parece compatible con la sana crítica judicial que una organización clandestina expida un certificado oficial? Es un poco raro. Me parece algo absolutamente tirado de los pelos", manifestó.

Otro de los puntos abordados fue la participación de Montezanti como personal civil del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, en Bahía Blanca. Rodríguez reconoció ese antecedente, pero sostuvo que corresponde a comienzos de la década de 1980 y que, por lo tanto, no constituye una prueba de su presunta integración a la Triple A durante los años anteriores al golpe de Estado de 1976.

Néstor Luis Montezanti.

"Primero hay un desfasaje temporal, porque los hechos de la asociación ilícita por los cuales es traído a juicio Montezanti datan de los años 74 y 75", explicó. En esa línea, planteó que la fiscalía debería examinar también la situación de otras personas que integraron las nóminas del personal civil de inteligencia durante aquel período.

Según indicó, existieron cerca de 100 personas de Bahía Blanca y la región vinculadas con esas funciones, por lo que cuestionó que ese antecedente sea utilizado específicamente contra su defendido. "La fiscalía no puede dirigir la imputación solamente contra una persona. Hay un principio penal, que es el de indivisibilidad de la acción penal, donde tiene que dirigir la acción penal contra todos", sostuvo.

Finalmente, Rodríguez insistió en que el juicio debe limitarse a los acontecimientos ocurridos entre 1974 y 1975, período que, según explicó, ya fue delimitado por la Cámara Federal de Apelaciones y el propio Tribunal Oral Federal.

Montezanti enfrenta un nuevo juicio por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organización paraestatal que actuó en Bahía Blanca durante los años previos a la última dictadura militar. La fiscalía y las querellas sostienen que el ex camarista integró una asociación ilícita y participó en hechos de intimidación pública, acusaciones que su defensa rechaza.