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Tensión en Rosendo López: su vecino tiene gatos que invaden su patio y ella le "devuelve" los excrementos
Andrea contó en La Brújula 24 que lleva dos años intentando resolver el conflicto. Asegura que los animales ensucian su propiedad y que sus hijos no pueden disfrutar del espacio.
Una vecina de Bahía Blanca denunció que desde hace aproximadamente dos años mantiene un conflicto con un vecino que tiene 12 gatos, los cuales ingresan permanentemente a su patio, hacen sus necesidades y generan problemas de higiene.
La mujer, identificada como Andrea y residente de la zona del barrio Rosendo López, relató su situación en Bahía Hoy, por La Brújula 24, donde también intervino Pablo Daguerre, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), quien ofreció una instancia de mediación para intentar solucionar el problema.
"Yo me levanto a la mañana y están todos los gatos acá en mi patio. Hacen sus necesidades y queda un olor a pis impresionante. Estoy cansada", expresó la denunciante.
Según contó, hace aproximadamente dos años presentó un reclamo ante el área municipal de Zoonosis porque su vecino también tenía gallinas. A raíz de aquella intervención, los animales de granja fueron retirados, aunque la situación con los gatos continuó.
"Yo tengo un patio enorme, lo mantengo, corto el pasto y lo limpio. Mis hijos no pueden jugar acá a la pelota. Es indignante tener que limpiar los excrementos de animales que no son míos", manifestó.
Andrea explicó que, además de los olores, los gatos ingresan a las canaletas de su vivienda, lo que la obliga a realizar tareas de limpieza frecuentes.
El conflicto se agravó cuando comenzó a devolverle a su vecino los excrementos que encontraba en su propiedad, arrojándolos por encima de la medianera.
Según relató, el hombre amenazó con denunciarla por esa conducta. "Si me hace una denuncia, me hace un favor, porque a ver si toman medidas", sostuvo.
La mujer también aclaró que, pese a las molestias, nunca consideró lastimar a los animales y rechazó las sugerencias de conocidos que le recomendaron envenenarlos.
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