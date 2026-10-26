Espectáculos
Rodrigo Lussich confirmó que se termina su dupla con Adrián Pallares
El periodista de Intrusos confirmó que ya no compartirá pantalla con su amigo desde 2027.
Rodrigo Lussich confirmó que dejará de conducir Intrusos junto a Adrián Pallares a partir del 31 de diciembre de 2026, poniendo fin a una de las duplas más reconocidas de la televisión de espectáculos. El periodista aseguró que la decisión fue tomada por las autoridades de América TV, aunque reconoció que también tiene deseos de encarar una nueva etapa profesional en solitario.
La revelación llegó durante una entrevista en Blender at Night, el ciclo de streaming conducido por José María Listorti, donde Lussich habló sobre sus proyectos para 2027 y despejó las dudas sobre el futuro de su sociedad televisiva con Pallares. “Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, anunció, antes de aclarar que todavía desconoce quién continuará al frente del histórico programa.
“No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”, explicó el conductor, quien también dejó en claro que el final de la dupla no responde a un enfrentamiento personal. Lussich y Pallares compartieron la conducción del ciclo en 2021 y 2022, tras la salida de Jorge Rial, y volvieron a ponerse al frente del programa en 2025 tras tres temporadas en eltrece con Socios del Espectáculo.
“Nunca nos peleamos con Adrián”, aseguró Lussich, aunque admitió que tuvieron algunos desencuentros laborales. “Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo”, señaló. Incluso recordó que algunas diferencias se resolvieron en privado: “Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido; peleados, peleados, nunca estuvimos”.
Más allá de la decisión del canal, Lussich reconoció que tiene ganas de conducir un programa sin compartir el protagonismo con otro presentador. “Es una necesidad mía de conducir solo”, confesó. También se refirió a la postura de su compañero: “Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos”.
Sobre su futuro laboral, el periodista anticipó que no tiene intenciones de continuar necesariamente dentro del periodismo de espectáculos. “Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, afirmó, y explicó: “Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la nave insignia”. Entre sus proyectos mencionó la posibilidad de realizar un espectáculo teatral de humor y stand up político, mientras que tampoco descartó por completo un eventual desembarco en C5N. Por ahora, América TV no confirmó cómo quedará conformada la conducción de Intrusos en 2027.
Fuente: Ciudad Magazine
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