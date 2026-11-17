Guillermo Calvento, el hombre de 71 años que fue brutalmente golpeado por un conductor de Uber durante la madrugada del domingo, relató cómo ocurrió el ataque que le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. En una entrevista con La Brújula TV, aseguró que perdió el conocimiento tras recibir un golpe desde atrás y que recién al día siguiente descubrió lo sucedido.

El episodio ocurrió después de una cata de vinos en una vinería de la ciudad. Según explicó, tuvo una discusión verbal con el conductor de un vehículo que había llegado a buscar a unas conocidas. Tras el intercambio, se retiró del lugar y permaneció en una esquina utilizando su teléfono celular.

"Las chicas habían pedido el Uber y les dije para ir yo también. Él me dice salí de acá y tengo una pequeña discusión con él. Nos carajeamos un poco y me fui", relató sobre los minutos previos a la agresión.

Calvento, quien todavía tiene en su cara los hematomas que le dejó la agresión, señaló que después de eso no recuerda más nada: “Yo me entero que fue un Uber al otro día, porque a mí me llevaron al hospital pensando que me había caído en la calle, pero este tipo, esta bestia, me atacó desde atrás. Yo después me di cuenta cuando vi las cámaras de seguridad que hay una persona que me pega un golpe, caigo desmayado y me patea la cabeza”.

El hombre aseguró que nunca había solicitado personalmente ese viaje y que desconoce si alguna de las mujeres que lo acompañaban había realizado una cancelación a través de la aplicación.

Calvento es conocido en la ciudad por ser el dueño de una pensión de perros y que circula en su auto con un carro donde van los perros.

Las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir el violento incidente y su abogada, la doctora Rocío Decker, explicó, también en La Brújula TV, que las imágenes muestran cómo el acusado dio la vuelta a la manzana, encontró nuevamente a Calvento, estacionó su automóvil y descendió para atacarlo.

“El primer golpe de puño que le da, al ser en la nuca, ya lo desmaya. Y después son las patadas una vez que está tendido en el piso”, detalló la letrada, quien sostuvo que la agresión podría haber tenido consecuencias fatales por lo cual está solicitando que la causa se identifique como tentativa de homicidio.

Calvento explicó que recuperó el conocimiento cuando ya estaba siendo asistido por personal de emergencias. Inicialmente fue trasladado al Hospital Español, convencido de que había sufrido una caída accidental.

“Yo estaba convencido de que me había caído en la calle. Vuelvo a casa, me acuesto y vienen dos o tres amigos con mi hijo. Me dicen: ‘¿Qué te pasó?’. Digo: ‘Me caí en la calle’. ‘No, no te caíste en la calle, te pegaron’. Ahí es donde yo me entero que me habían pegado”, recordó.

Posteriormente fue derivado al Hospital Municipal para realizarle estudios médicos y evaluar las lesiones. Su abogada confirmó que sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que permanece bajo seguimiento neurológico para controlar la evolución del hematoma.

Aunque recibió el alta médica, deberá continuar con los controles para determinar cómo evoluciona la lesión intracraneal. Según explicó el propio Calvento, por el momento los profesionales descartaron una intervención quirúrgica.

En cuanto a la investigación judicial, Decker confirmó que el acusado, un hombre de 40 años oriundo de Allen, Río Negro, permanece detenido desde el momento del hecho. El parte policial de la detención lo había identificado como Gerardo Gastón Hernández.

“Es importante remarcar que esto no es un actuar que deviene de una pelea, de una defensa. Es totalmente doloso y premeditado”, sostuvo la abogada, quien remarcó que las imágenes muestran que el acusado regresó al lugar y atacó por sorpresa a Calvento.