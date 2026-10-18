Espectáculos
Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand tras su internación
La conductora dio detalles sobre la recuperación de su abuela, quien recibió el alta médica el 6 de octubre después de permanecer tres semanas internada por un problema pulmonar.
La conductora dio detalles sobre la recuperación de su abuela, quien recibió el alta médica el 6 de octubre después de permanecer tres semanas internada por un problema pulmonar.
Juana Viale llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa recuperándose en su casa luego de haber permanecido tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei.
Durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha, la conductora fue consultada por el periodista Marcelo Bonelli sobre la evolución de la diva, quien recibió el alta médica el pasado 6 de octubre.
“Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando”, respondió Juana, quien continúa al frente del programa mientras su abuela completa la recuperación.
Mirtha había ingresado al sanatorio el 18 de septiembre debido a un problema de salud que obligó a mantenerla internada durante tres semanas. Según los partes médicos difundidos por la institución, atravesó una neumopatía, término que engloba distintas enfermedades que afectan a los pulmones.
La semana pasada, Juana también había compartido una anécdota sobre la salida de su abuela de la clínica. Contó que Nacho Viale la llevó a pasear en auto después de recibir el alta y que Mirtha se mostró disconforme con la duración del recorrido.
“¿Tan cortita la vuelta?”, le habría preguntado a su nieto, según relató Juana, quien agregó entre risas: “Hasta Mar del Plata se quería ir”.
La conductora también había celebrado el regreso de su abuela a su casa y destacó que recuperaba progresivamente su habitual personalidad.
Por el momento, Juana Viale seguirá reemplazándola en la conducción de La Noche de Mirtha mientras la histórica presentadora continúa su recuperación.
La información fue difundida por TN a partir de las declaraciones realizadas durante el programa del sábado.
Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand tras su internación
Ginóbili vuelve a las canchas, pero de manera virtual: cómo jugar gratis con el bahiense
Buscan limitar las apuestas online en la Provincia: controles biométricos, restricciones y multas
Le parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso
BYD llega a Bahía Blanca junto a Hu Motors y fortalece su presencia en el sur bonaerense
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Buscan intensamente al "cowboy" de Villa Nocito
-
Noticias B13 horas ago
Atacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa
-
Noticias B21 horas ago
"No es una mala persona", dijo el hermano del hombre que mató a un presunto ladrón
-
La región21 horas ago
Una mujer recibió un disparo durante una pelea entre dos hombres en Tres Arroyos
-
Deportes23 horas ago
Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras un golpe
-
Deportes15 horas ago
Lesión del "Dibu" Martínez: sufrió una fractura de maxilar y deberá ser operado
-
Noticias B17 horas ago
Bahía Blanca tuvo el comienzo de octubre más frío de los últimos 10 años
-
Destacada C1 hora ago
La historia de Cecilia, mamá de los primeros trillizos varones de Bahía