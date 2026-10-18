Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand tras su internación

La conductora dio detalles sobre la recuperación de su abuela, quien recibió el alta médica el 6 de octubre después de permanecer tres semanas internada por un problema pulmonar.

Juana Viale llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa recuperándose en su casa luego de haber permanecido tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei.

Durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha, la conductora fue consultada por el periodista Marcelo Bonelli sobre la evolución de la diva, quien recibió el alta médica el pasado 6 de octubre.

“Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando”, respondió Juana, quien continúa al frente del programa mientras su abuela completa la recuperación.

Mirtha había ingresado al sanatorio el 18 de septiembre debido a un problema de salud que obligó a mantenerla internada durante tres semanas. Según los partes médicos difundidos por la institución, atravesó una neumopatía, término que engloba distintas enfermedades que afectan a los pulmones.

La semana pasada, Juana también había compartido una anécdota sobre la salida de su abuela de la clínica. Contó que Nacho Viale la llevó a pasear en auto después de recibir el alta y que Mirtha se mostró disconforme con la duración del recorrido.

“¿Tan cortita la vuelta?”, le habría preguntado a su nieto, según relató Juana, quien agregó entre risas: “Hasta Mar del Plata se quería ir”.

La conductora también había celebrado el regreso de su abuela a su casa y destacó que recuperaba progresivamente su habitual personalidad.

Por el momento, Juana Viale seguirá reemplazándola en la conducción de La Noche de Mirtha mientras la histórica presentadora continúa su recuperación.

La información fue difundida por TN a partir de las declaraciones realizadas durante el programa del sábado.