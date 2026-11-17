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Tras la nota de La Brújula 24, identifican al conductor que chocó una camioneta en el centro
Una vecina había aportado imágenes del auto involucrado, pero no todavía no se conocía quién manejaba.
La policía logró dar con la identidad del conductor que el pasado domingo causó serios daños a una camioneta estacionada en el centro de la ciudad y se dio a la fuga.
La denuncia se hizo pública a través de La Brújula 24 este martes, cuando la vecina afectada, María Julia Ferrara, relató que su camioneta Ford EcoSport fue chocada alrededor de las 6.30, cuando estaba estacionada en Colón al 400 y pedía apoyo de testigos para identificar al conductor.
Poco después de la difusión del hecho, la policía identificó al conductor como Mauricio Centeno, quien habría estado borracho al momento de impactar contra el vehículo cuando iba a bordo de un Toyota Corolla gris oscuro.
"Hace cinco meses que falleció mi esposo y lo único que nos quedó fue la EcoSport", expresó Ferrara al conversar con La Brújula 24.
Con esta identificación, Ferrara podría iniciar los trámites necesarios ante las empresas aseguradoras para las reparaciones necesarias del vehículo.
Los datos preliminares del procedimiento, así como el modelo del auto involucrados había logrado obtenerlos porque una vecina tomó fotos y filmó.
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