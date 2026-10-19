Lula y Bolsonaro protagonizaron un duro debate antes del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un intenso debate televisivo, marcado por acusaciones personales, denuncias de corrupción y fuertes diferencias sobre las políticas de seguridad pública, a una semana del balotaje presidencial.

El encuentro, organizado por la cadena Band en São Paulo, fue el primer enfrentamiento directo entre ambos candidatos, luego de que evitaran cruzarse durante los debates previos a la primera vuelta.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Lula acusó a Bolsonaro de mantener vínculos con sectores relacionados con las milicias brasileñas, organizaciones criminales que operan en distintos territorios del país.

El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, respondió con cuestionamientos al historial judicial del Partido de los Trabajadores (PT) y vinculó al oficialismo con distintos casos de corrupción.

También apuntó contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del mandatario, por sus presuntas relaciones con personas investigadas por la Justicia brasileña.

Lula rechazó las acusaciones y defendió que su hijo preste declaración ante las autoridades para esclarecer cualquier situación bajo investigación.

Otro de los cruces estuvo relacionado con el empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, y las controversias por el financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro y Lula estuvieron cara a cara a una semana del balotaje de Brasil (Imagen Reuters).

El presidente reclamó explicaciones por una presunta solicitud de 134 millones de reales destinada a financiar la producción cinematográfica Dark Horse, centrada en la figura del exmandatario.

La discusión también alcanzó a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato opositor, a quien Lula acusó de actuar contra los intereses de Brasil desde Estados Unidos.

En medio del intercambio, el mandatario aseguró que Flávio "miente más que su padre".

La seguridad pública fue otro de los principales temas del debate. Bolsonaro prometió declarar organizaciones narcoterroristas al Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y las milicias, además de impulsar medidas para recuperar el control de territorios y cárceles donde operan grupos criminales.

Lula, en cambio, defendió una mayor intervención del Gobierno federal en las políticas de seguridad y cuestionó a los sectores que se oponen a una reforma constitucional destinada a ampliar las competencias nacionales en esa materia.

El debate se desarrolló en un escenario de fuerte polarización política, luego de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula.

La diferencia de apenas 1,87 puntos porcentuales dejó abierta la definición presidencial y aumentó la importancia de los últimos días de campaña.

Ambos candidatos volverán a enfrentarse el viernes 23 de octubre en un debate organizado por TV Globo, antes de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 25.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la confrontación televisiva dejó en evidencia las profundas diferencias entre los dos dirigentes, que buscarán captar los votos necesarios para imponerse en una elección decisiva para el futuro político de Brasil.