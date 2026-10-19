El truco del bicarbonato en el tacho de basura: para qué sirve: cada cuánto cambiarlo

Los malos olores en el tacho de basura son un problema habitual en muchos hogares, especialmente cuando se acumulan restos de comida y humedad. Incluso cuando las bolsas se reemplazan con frecuencia, el recipiente puede conservar aromas desagradables difíciles de eliminar.

Para combatirlos, existe un truco casero que requiere un producto económico y presente en muchas cocinas: el bicarbonato de sodio.

Según explica Canal 26, colocar una pequeña cantidad de bicarbonato en el fondo del tacho puede ayudar a neutralizar algunos de los compuestos responsables de los malos olores.

Su principal ventaja es que funciona como un desodorizante sin necesidad de utilizar productos perfumados. Sin embargo, es importante aclarar que no impide la descomposición de los residuos orgánicos ni reemplaza la limpieza habitual.

Cómo colocar el bicarbonato en el tacho de basura

El procedimiento es sencillo. Primero se debe retirar la bolsa y comprobar que no haya líquidos acumulados ni restos de residuos adheridos al fondo.

Si el recipiente está sucio, se recomienda lavarlo con agua y detergente y dejarlo secar completamente.

Una vez limpio y seco, se espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato directamente sobre el fondo, antes de colocar una bolsa nueva.

Otra alternativa consiste en agregarlo dentro de la bolsa para ayudar a controlar los olores que desprenden los residuos.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlo?

No existe una frecuencia obligatoria para renovar el bicarbonato, aunque una recomendación práctica es reemplazarlo cada vez que se cambia la bolsa de basura, especialmente cuando se desechan restos de alimentos.

Bicarbonato de sodio. Foto: Unsplash

También conviene retirarlo si se humedece o entra en contacto con líquidos, ya que en esas condiciones puede perder parte de su utilidad.

En esos casos, lo más conveniente es limpiar nuevamente el fondo del recipiente, secarlo y colocar una nueva cantidad del producto.

De todas maneras, los especialistas en limpieza doméstica recuerdan que la principal medida para evitar los malos olores sigue siendo mantener una higiene adecuada del tacho.

Esto incluye vaciarlo regularmente, lavar tanto el interior como la tapa, cerrar correctamente las bolsas y evitar que los restos orgánicos permanezcan acumulados durante varios días.

La precaución resulta especialmente importante durante los meses de mayor temperatura, cuando la descomposición de los alimentos se acelera.

De esta manera, el bicarbonato puede convertirse en un aliado económico para mejorar la higiene cotidiana del hogar, siempre como complemento de una limpieza frecuente.