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Declaración de Trump sobre Brasil: habló de elecciones "amañadas", pero elogió a Lula
El presidente estadounidense sostuvo que el proceso dejó una “imagen terrible”, aunque aclaró que no respaldó a ningún candidato.
Donald Trump cuestionó este lunes el desarrollo de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato. El presidente de Estados Unidos aseguró que no apoyó formalmente a ninguno de los candidatos, pero calificó el proceso como “amañado” y “corrupto”.
“Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, afirmó Trump ante periodistas antes de viajar a Misisipi para participar de un acto de campaña.
El mandatario estadounidense centró sus críticas en la decisión de extender dos horas el horario de votación, de las 17 a las 19, debido a inconvenientes registrados con el transporte público en distintas ciudades. La medida había sido solicitada por la campaña de Lula y autorizada por la Justicia brasileña.
Según los datos difundidos, durante esas dos horas adicionales se contabilizaron alrededor de 34.000 sufragios, una cantidad muy inferior a la diferencia final entre ambos candidatos. Lula se impuso por aproximadamente 4,43 millones de votos.
Trump insistió en sus sospechas sobre el proceso: “Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.
Pese a sus críticas, el republicano evitó confrontar directamente con Lula y remarcó: “Me llevo muy bien con él”. Sin embargo, volvió a señalar que la forma de realizar la tabulación y la extensión del horario le parecieron “muy extrañas”.
Flávio Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta del 4 de octubre, no reconoció el resultado y anunció que pedirá ante la Justicia la anulación de los comicios. Su derrota significó además un revés político para los sectores conservadores brasileños y para la estrategia regional de Trump, quien había mantenido gestos de cercanía con la familia Bolsonaro.
Con información de Infobae
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