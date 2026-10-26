Seguinos

Noticias A

Declaración de Trump sobre Brasil: habló de elecciones "amañadas", pero elogió a Lula

El presidente estadounidense sostuvo que el proceso dejó una “imagen terrible”, aunque aclaró que no respaldó a ningún candidato.

| 🕒 2 mins. de lectura.

Donald Trump cuestionó este lunes el desarrollo de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato. El presidente de Estados Unidos aseguró que no apoyó formalmente a ninguno de los candidatos, pero calificó el proceso como “amañado” y “corrupto”.

“Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, afirmó Trump ante periodistas antes de viajar a Misisipi para participar de un acto de campaña.

El mandatario estadounidense centró sus críticas en la decisión de extender dos horas el horario de votación, de las 17 a las 19, debido a inconvenientes registrados con el transporte público en distintas ciudades. La medida había sido solicitada por la campaña de Lula y autorizada por la Justicia brasileña.

Según los datos difundidos, durante esas dos horas adicionales se contabilizaron alrededor de 34.000 sufragios, una cantidad muy inferior a la diferencia final entre ambos candidatos. Lula se impuso por aproximadamente 4,43 millones de votos.

Trump insistió en sus sospechas sobre el proceso: “Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.

Pese a sus críticas, el republicano evitó confrontar directamente con Lula y remarcó: “Me llevo muy bien con él”. Sin embargo, volvió a señalar que la forma de realizar la tabulación y la extensión del horario le parecieron “muy extrañas”.

Flávio Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta del 4 de octubre, no reconoció el resultado y anunció que pedirá ante la Justicia la anulación de los comicios. Su derrota significó además un revés político para los sectores conservadores brasileños y para la estrategia regional de Trump, quien había mantenido gestos de cercanía con la familia Bolsonaro.

Con información de Infobae

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas