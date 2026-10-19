Agredió ferozmente a su pareja y forcejeó con los policías: quedó detenido

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo en horas de la tarde, acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 55 años, y resistirse a la intervención policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 14 en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 200, donde personal del Comando de Patrullas acudió a raíz de un conflicto de pareja.

Según informaron fuentes policiales, tras mantener una discusión, Pablo Ezequiel Domínguez (33) habría golpeado a la mujer, provocándole lesiones en el brazo izquierdo y excoriaciones en ambas rodillas.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio para intervenir en la situación, el acusado opuso resistencia física y comenzó a forcejear con los uniformados para intentar impedir el procedimiento.

Finalmente, los policías lograron reducirlo y trasladarlo a una dependencia policial. Domínguez quedó a disposición de la UFIJ N° 15, acusado de lesiones en el marco de la Ley de Violencia Familiar, desobediencia y resistencia a la autoridad.