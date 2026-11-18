Dos hermanos fueron detenidos en Coronel Pringles acusados de haber protagonizado un violento ataque contra una mujer, a quien presuntamente golpearon, mantuvieron privada de su libertad, robaron y sometieron a una tentativa de abuso sexual en febrero de 2021.

Los sospechosos fueron identificados como Hugo Máximo Alessandrini y Hugo Patricio Alessandrini, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras un procedimiento realizado por personal de la Policía Comunal.

Según publicó el diario El Orden de Coronel Pringles, las detenciones se concretaron el pasado viernes 14 de noviembre, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la víctima.

El episodio ocurrió el 17 de febrero de 2021, cuando la mujer, que se encontraba de visita en esa localidad, concurrió alrededor de las 18 a la vivienda de uno de los acusados, a quienes conocía previamente.

De acuerdo con su declaración judicial, después de mantener una conversación y compartir algunas bebidas, cerca de las 20 uno de los hombres le dio un fuerte golpe de puño en el ojo izquierdo.

A partir de ese momento, ambos hermanos habrían comenzado a agredirla físicamente y la ataron del cuello, las manos y los pies con una soga elástica, impidiéndole abandonar el inmueble.

La denunciante aseguró que, mientras permanecía inmovilizada, los acusados realizaron distintos tocamientos e intentaron abusar sexualmente de ella.

Según su testimonio, logró evitar que la agresión sexual se consumara, aunque posteriormente fue sometida a una nueva golpiza que incluyó puñetazos, cachetadas y patadas.

Durante el ataque, los sospechosos también le habrían exigido dinero y su teléfono celular, revisaron sus pertenencias y le sustrajeron aproximadamente $1.000.

La mujer denunció que los agresores la amenazaron con matarla y enterrarla en el patio de la vivienda si intentaba resistirse o contar lo sucedido.

Finalmente, después de que uno de los acusados recibiera una llamada telefónica y se retirara del lugar, el otro hombre la desató y le permitió salir, aunque antes habría vuelto a amenazarla para evitar que acudiera a la Policía.

La víctima logró abandonar el inmueble y posteriormente radicó la denuncia, además de solicitar medidas de restricción contra los involucrados.

Tras el avance de la investigación judicial, efectivos de la comisaría de Coronel Pringles concretaron las detenciones de los dos hermanos, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La causa comprende acusaciones por privación ilegítima de la libertad, robo, amenazas de muerte y tentativa de abuso sexual, entre otros hechos denunciados.