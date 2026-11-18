Un total de 80 instituciones sociales, deportivas y de bien público de la ciudad recibieron sus actas de constitución y regularización, en el marco de un programa impulsado por el Municipio y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

La ceremonia se desarrolló días atrás en el hall central de la comuna y estuvo encabezada por el intendente Federico Susbielles y la diputada provincial Maite Alvado, con la participación de representantes de las entidades beneficiadas.

Durante la jornada, 44 instituciones obtuvieron su constitución como asociaciones civiles, mientras que otras 36 lograron regularizar su situación administrativa, un paso que les permitirá fortalecer su funcionamiento y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo.

"Las asociaciones civiles son un pilar de la comunidad y no hay mejor lugar que el Palacio Municipal para reconocerlas como lo estamos haciendo hoy. Gracias por lo que hacen todos los días por la gente", expresó Susbielles.

El jefe comunal destacó el trabajo conjunto de la Dirección de Asociaciones Civiles del Municipio, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la legisladora provincial para facilitar los trámites de las entidades.

"Gracias al trabajo conjunto de todos ellos, hoy estas instituciones pueden obtener por primera vez o volver a contar con su personería jurídica, un trámite fundamental que les permitirá continuar creciendo por el bien de la comunidad", sostuvo.

Además, remarcó que "la fuerza de Bahía está en cada institución que todos los días abre sus puertas con el compromiso de hacer de esta una ciudad mejor".

La iniciativa se desarrolla a partir de un convenio entre la Defensoría del Pueblo provincial y la Dirección General de Asociaciones Civiles del Municipio, que permite realizar gratuitamente los trámites de constitución de asociaciones y avanzar en el relevamiento de clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados y otras entidades comunitarias.

Por su parte, Alvado recordó que el proceso de regularización fue posible gracias a la Ley Provincial 15.192, sancionada en 2020.

"Es una norma que nos costó mucho discutir en la Legislatura y sobre la cual pocos creían que iba a funcionar en la práctica. Seis años después vemos sus frutos, y me llena de alegría poder ayudarlos a ustedes, que son quienes ponen el cuerpo todos los días en nuestros barrios", señaló.

La diputada reconoció, además, las dificultades económicas que atraviesan numerosas instituciones para sostener sus actividades.

"Sabemos que tener la personería jurídica es un granito de arena frente a otros problemas que los aquejan, como las tarifas o la dificultad para cubrir los gastos mensuales", manifestó.

Del encuentro también participaron los diputados provinciales Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, quienes previamente presentaron en Bahía Blanca un proyecto de ley para establecer un aporte económico obligatorio a las empresas de apuestas online.

La iniciativa propone destinar esos recursos al financiamiento de políticas de salud mental y al fortalecimiento del deporte, los clubes de barrio, las sociedades de fomento y otras instituciones comunitarias.