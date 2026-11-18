El Gobierno nacional sufrió este miércoles un revés en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo no consiguiera el quórum necesario para iniciar la sesión en la que buscaba avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión había sido convocada para las 12 por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pero solo se presentaron 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Después de media hora de espera, se dio por caída la convocatoria y los proyectos quedaron sin tratamiento.

La frustrada sesión representó un contratiempo para La Libertad Avanza, que durante los últimos días había mantenido negociaciones con bloques aliados para garantizar la presencia de los diputados y reunir los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas.

Uno de los principales puntos de conflicto era la Ley Malvinas, que propone establecer sanciones económicas y penales contra empresas y personas que participen de la exploración o explotación de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.

El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con la injerencia extranjera que despertaron cuestionamientos de distintos sectores de la oposición e incluso de legisladores que habitualmente acompañan al Gobierno.

Tal como señala TN, las objeciones se concentraron especialmente en los artículos que contemplan modificaciones penales relacionadas con la libertad de expresión, por considerar que podrían generar restricciones que exceden el objetivo de proteger la soberanía nacional.

También quedó pendiente la reforma del Banco Central

La falta de quórum impidió además avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las iniciativas centrales del programa económico de Javier Milei.

El proyecto, que ya había sido aprobado por Diputados y posteriormente modificado por el Senado, debía regresar a la Cámara baja para su sanción definitiva.

La propuesta busca modificar las funciones de la autoridad monetaria, estableciendo como objetivo principal la preservación del valor de la moneda nacional.

Entre los puntos que generaron negociaciones entre oficialismo y oposición se encontraba el procedimiento para remover a los integrantes del directorio del Banco Central.

El texto aprobado por el Senado establece que esa decisión deberá contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara alta, sin intervención de Diputados.

Con la sesión caída, el Gobierno deberá volver a negociar una fecha para tratar ambos proyectos y garantizar la presencia de los legisladores necesarios para abrir el recinto.

El traspié parlamentario se produjo una semana antes del debate del Presupuesto 2027, previsto para el miércoles 25 de noviembre, otra instancia importante para la agenda legislativa del oficialismo.