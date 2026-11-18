Uno de los prófugos de la causa por el hallazgo de casi 200 kilos de cocaína en bolsos flotando en la ría de Bahía Blanca fue localizado y detenido en Brasil, donde la Justicia avanzó con el procedimiento para su eventual extradición a la Argentina.

Se trata de Vidal Vera del Valle, de nacionalidad paraguaya, quien permanecía prófugo desde 2022 y tenía una notificación roja de Interpol por su presunta participación en la organización narcocriminal que intentó sacar un importante cargamento de droga a través del puerto local.

Según publicó el medio brasileño O Fator, el sospechoso se encuentra alojado en la cárcel de Floramar, en la ciudad de Divinópolis, estado de Minas Gerais, donde también enfrenta acusaciones por tráfico de estupefacientes y asociación criminal.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó su prisión preventiva con fines de extradición mediante una resolución del juez Nunes Marques, fechada el jueves 12 de noviembre.

La medida fue adoptada a partir de un pedido presentado por el Gobierno argentino, luego de que las autoridades tomaran conocimiento de que Vera del Valle se encontraba detenido en territorio brasileño.

Su participación en la causa de los bolsos de la ría

Vera del Valle era uno de los hombres identificados durante la investigación que comenzó en junio de 2022, cuando apareció abandonado un bote semirrígido en el canal de acceso al puerto de Bahía Blanca.

Días después, personal de Prefectura Naval Argentina comenzó a encontrar bolsos herméticos que flotaban en distintos sectores de la ría y contenían numerosos panes de cocaína con la inscripción "PATRÓN".

La investigación permitió establecer que la droga habría sido transportada en la embarcación con el objetivo de transferirla a un buque de ultramar para su comercialización en el exterior.

En una primera etapa se incautaron 170,290 kilos de cocaína. Luego, la investigación judicial estableció que el cargamento involucrado en la maniobra alcanzaba 196,36 kilos, con una pureza cercana al 80%.

Los investigadores reconstruyeron que la organización había trasladado una lancha en un tráiler desde Florencio Varela hasta Bahía, utilizando una camioneta Ford Ranger. Vera del Valle fue identificado como uno de los ocupantes del vehículo que participó del viaje hacia la zona portuaria.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el paraguayo también había obtenido una licencia de timonel de yate motor poco antes de la frustrada maniobra de narcotráfico.

Su nombre figuraba entre los prófugos junto con el ciudadano boliviano Fernando Marco Flores y Aureliano Villalba Cabrera, considerado uno de los principales responsables de la organización.

Una causa con varios condenados

La investigación, que estuvo a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, encabezado por la jueza María Gabriela Marrón, permitió identificar a varios integrantes de la organización.

En junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó mediante un juicio abreviado a tres de los involucrados. Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión; Lilian Noemí Jara Cabrera fue condenada a cuatro años y dos meses, mientras que a Emanuel Maximiliano Peralta se le impusieron tres años de cárcel.

Las penas fueron cuestionadas por su escasa magnitud frente a la gran cantidad de droga involucrada y las características de la maniobra. Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, Aureliano Villalba Cabrera recibió una condena de 10 años de prisión por tentativa de contrabando agravado de estupefacientes.

El paraguayo había sido detenido en su país natal en diciembre de 2022, después de sobrevivir a un ataque a balazos contra la camioneta en la que circulaba.

En marzo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena dictada por la Justicia federal bahiense.

Brasil deberá resolver su extradición

En el caso de Vera del Valle, el Supremo Tribunal Federal brasileño consideró que existen condiciones jurídicas para mantener su detención preventiva mientras se tramita el pedido de extradición formulado por la Argentina.

El juez Nunes Marques entendió que los delitos atribuidos al sospechoso no tienen carácter político, no se encuentran prescriptos y están contemplados tanto en la legislación penal argentina como en la brasileña. Sin embargo, la autorización de la prisión preventiva no implica que la extradición ya haya sido concedida.

Según informó O Fator, el procedimiento podría demorar entre seis meses y un año hasta alcanzar una resolución definitiva. De concretarse su traslado, Vera del Valle deberá comparecer ante la Justicia argentina por su presunta participación en una de las maniobras de narcotráfico más importantes investigadas en Bahía Blanca durante los últimos años.