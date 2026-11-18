Este miércoles comenzará en Bahía Blanca un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) durante la década de 1970, que tendrá como principal acusado al ex camarista federal Néstor Luis Montezanti.

El debate oral y público buscará determinar su presunta participación en la organización paraestatal que actuó en la ciudad y la región entre 1974 y 1975, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que intervendrá como querellante, Montezanti está acusado de integrar una asociación ilícita y de participar en hechos de intimidación pública durante aquel período.

En esos años, el exmagistrado se desempeñaba como abogado de Remus Dionisio Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) durante la gestión del entonces ministro de Educación de la Nación, Oscar Ivanissevich.

Tetu y Rodolfo Ponce, exdiputado nacional y secretario general de la CGT, fueron señalados por distintos testigos durante el juicio a integrantes de la Triple A realizado en 2020 como responsables de conducir la organización en Bahía Blanca.

Foto: Política Obrera.

En aquel proceso, Raúl Aceituno fue condenado por el asesinato del estudiante David "Watu" Cilleruelo, ocurrido en un pasillo de la UNS, mientras que Juan Carlos Curzio, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero recibieron penas de 10 años de prisión.

Los hechos que se investigarán

Uno de los episodios incluidos en la acusación contra Montezanti es la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ocurrida entre agosto y noviembre de 1974.

De acuerdo con la investigación, un grupo armado tomó el edificio universitario con el objetivo de forzar la renuncia del interventor Francisco Fernández, quien había reemplazado a Emilio Garófoli, respaldado por el sector de la CGT que conducía Ponce.

La investigación que derivó en este nuevo juicio comenzó en 2015, a partir de testimonios y documentación de inteligencia desclasificada.

Entre los antecedentes incorporados a la causa figura que Montezanti se desempeñó como agente de inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar, contratado bajo la función de asesor universitario.

Esta información surgió de documentos de las Fuerzas Armadas cuya desclasificación fue ordenada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Quiénes integran el tribunal

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Roberto Fernando Minguillón y Facundo Zapiola.

Los magistrados deberán analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas para determinar la responsabilidad penal del ex camarista en los hechos investigados.

Montezanti asumió como juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca en 2002, casi tres décadas después de los acontecimientos que ahora serán juzgados, y permaneció en el cargo hasta su remoción en 2016.

También desarrolló una extensa trayectoria docente en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.

En agosto de 2015, el Consejo Superior Universitario resolvió suspenderlo por unanimidad, en medio de los cuestionamientos éticos y las investigaciones sobre sus presuntos vínculos con delitos de lesa humanidad.

El nuevo proceso judicial buscará avanzar sobre la responsabilidad de sectores civiles y organizaciones paraestatales en la represión desarrollada antes de la dictadura militar, particularmente en el ámbito universitario y sindical de Bahía Blanca.

La información fue difundida por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que participará del debate en representación de la Provincia.