Una postal que es histórica, pero que en este último tiempo se ha agudizado, es la fila de jubilados esperando en muchos casos desde la madrugada en la sede local de PAMI para obtener una receta médica. En hilera contra la pared, sin importar el mal clima, los afiliados esperan a que en San Martín 261 abran las puertas para que un médico de la obra social les suba al sistema el trámite necesario para obtener sus medicamentos en las farmacias.

La redacción de La Brújula 24 pudo reconstruir un cúmulo de razones por las que los adultos mayores van en persona al centro de la ciudad todos los días hábiles en busca de respuestas, y las explicaciones son varias. Una es evidente, si van a PAMI es porque sus médicos de cabecera no están respondiendo en tiempo y forma o con la celeridad necesaria para realizar ellos mismos el trámite de las recetas electrónicas. De no ser así, los jubilados no harían fila de madrugada, sino que irían a los consultorios de esos profesionales, o resolverían el trámite por medios electrónicos, como email o Whatsapp.

Otra cuestión que genera filas es que PAMI tiene un límite de 600 recetas mensuales para realizar en sus oficinas, ya que se supone que los médicos de cabecera son los encargados del trámite, y ese cupo debería ser solo para emergencias. Por ello, se agolpan para entrar en el número de atención diaria. Hasta ahora, las gestiones de los dirigentes locales de La Libertad Avanza en Buenos Aires no lograron que ese cupo mensual se aumente. Y esa decisión no puede ser tomada por los responsables regionales de la obra social, sino que es responsabilidad de la casa central. Nadie puso la firma.

También hay que tener en cuenta que algunos jubilados no están acostumbrados a sacar turno en PAMI, y van temprano directamente para ser atendidos dentro del cupo diario de recetas, que son unas 20. Desde la entidad aseguran que si sacaran turno, se los atendería sin necesidad de ir de madrugada a esperar. Pero, en la práctica, por diversas razones, los afiliados suelen ir directamente a las puertas de calle San Martín, sin turno previo.

Se recuerda que hace un tiempo se dio un fuerte conflicto entre los médicos de cabecera y la obra social PAMI, ya que los profesionales reclamaban mejores ingresos. En ese contexto, es evidente que desde la sede central no hay un control suficiente para saber si esos médicos responden en tiempo y forma a sus pacientes en cuanto a generar las recetas electrónicas, o si contrariamente a eso, los jubilados se ven obligados a hacer la fila en las puertas de la oficina bahiense por no tener respuestas. Hasta ahora, este medio no tuvo conocimiento de sanciones a profesionales por faltar a su responsabilidad de atención.

UNA HISTORIA INDIGNANTE

Y, en relación a PAMI, pero en este caso no vinculado al tema recetas electrónicas, a comienzos de semana se dio una situación que también involucra a la obra social, y que ya es noticia nacional por lo indignante. Los operarios de una ambulancia privada, de una empresa contratada por PAMI, devolvieron a un hombre de 66 años a su casa de calle Coulin al 2200 porque falleció en el vehículo de emergencias y el hospital no podía recibirlo. Su viuda, Guillermina, habló en el programa Bahía Hoy, conducido por Germán Sasso, y contó cómo sentaron al cuerpo del jubilado en el sillón del living de su casa: “No tienen respeto por nada”, reflexionó indignada, al tiempo que puso en duda la atención que había recibido horas antes en el Hospital Español. El caso ya es investigado por el fiscal Cristian Aguilar.