Liga del Sur: Bella Vista le ganó a Villa Mitre en el cierre de la fecha 12

La Liga del Sur completó este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura del Oficial, con la victoria a domicilio de Bella Vista 3-1 ante Villa Mitre.

Bella Vista abrió el marcador en el minuto 22 con un gol de Rodrigo Gómez, quien repitió a los 49 minutos. El Tricolor no pudo remontar aunque descontó en el minuto 70 por intermedio de Julián Monteverde. El marcador definitivo llegó con un tanto de Alejandro Mayer a los 83 minutos.

La fecha había arrancado el sábado cuando San Francisco consiguió una victoria fundamental al derrotar 2 a 1 a La Armonía como visitante. En tanto, Liniers y Huracán igualaron 0 a 0.

El domingo, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta, en un encuentro que tuvo un final agónico.

Clausura

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 12 3 9 0 9 6 +3 18 2 San Francisco 12 4 6 2 11 11 0 18 3 Bella Vista 12 4 5 3 14 10 +4 17 4 Sporting 12 3 7 2 10 8 +2 16 5 Villa Mitre 12 3 6 3 9 13 -4 15 6 La Armonía 12 3 5 4 10 12 -2 14 7 Libertad 12 2 6 4 7 10 -3 12 8 Liniers 12 2 4 6 10 10 0 10

Tabla General