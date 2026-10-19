Deportes
Liga del Sur: Bella Vista le ganó a Villa Mitre en el cierre de la fecha 12
Fue 3-1 en El Fortín con doblete de Rodrigo Gómez.
La Liga del Sur completó este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura del Oficial, con la victoria a domicilio de Bella Vista 3-1 ante Villa Mitre.
Bella Vista abrió el marcador en el minuto 22 con un gol de Rodrigo Gómez, quien repitió a los 49 minutos. El Tricolor no pudo remontar aunque descontó en el minuto 70 por intermedio de Julián Monteverde. El marcador definitivo llegó con un tanto de Alejandro Mayer a los 83 minutos.
La fecha había arrancado el sábado cuando San Francisco consiguió una victoria fundamental al derrotar 2 a 1 a La Armonía como visitante. En tanto, Liniers y Huracán igualaron 0 a 0.
El domingo, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta, en un encuentro que tuvo un final agónico.
Clausura
|POS
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Huracán
|12
|3
|9
|0
|9
|6
|+3
|18
|2
|San Francisco
|12
|4
|6
|2
|11
|11
|0
|18
|3
|Bella Vista
|12
|4
|5
|3
|14
|10
|+4
|17
|4
|Sporting
|12
|3
|7
|2
|10
|8
|+2
|16
|5
|Villa Mitre
|12
|3
|6
|3
|9
|13
|-4
|15
|6
|La Armonía
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|7
|Libertad
|12
|2
|6
|4
|7
|10
|-3
|12
|8
|Liniers
|12
|2
|4
|6
|10
|10
|0
|10
Tabla General
|POS
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Huracán
|26
|10
|14
|2
|30
|18
|+12
|44
|2
|Bella Vista
|26
|11
|9
|6
|35
|21
|+14
|42
|3
|Villa Mitre
|26
|8
|10
|8
|23
|28
|-5
|34
|4
|Liniers
|26
|8
|9
|9
|27
|17
|+10
|33
|5
|San Francisco
|26
|7
|10
|9
|20
|28
|-8
|31
|6
|Libertad
|26
|6
|12
|8
|21
|27
|-6
|30
|7
|Sporting
|26
|6
|11
|9
|25
|29
|-4
|29
|8
|La Armonía
|26
|7
|7
|12
|24
|37
|-13
|28
Liga del Sur: Bella Vista le ganó a Villa Mitre en el cierre de la fecha 12
Estudiar en Bahía: canasta universitaria subió 2,2% en septiembre
Cuál fue el costo en septiembre de criar a un niño, según el Indec
La herencia que filmó un país: el cine y el idioma italiano se celebran en Bahía Blanca
Asensio pedirá arresto domiciliario si le dictan la prisión preventiva
Más Leídas
-
Indiscreta10 horas ago
La ambulancia del escándalo
-
Noticias B13 horas ago
Entró a un predio de la Coope, escapó por los techos y fue detenido en el Penna
-
Noticias B23 horas ago
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por el puente de calle Líbano
-
Noticias B12 horas ago
Agredió ferozmente a su pareja y forcejeó con los policías: quedó detenido
-
Deportes23 horas ago
Federal A: los próximos desafíos de Olimpo y Villa Mitre en la Reválida
-
Noticias B12 horas ago
Lanzan nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales: quiénes pueden acceder
-
Destacada C7 horas ago
Volvieron a detener al "Hombre Araña": lo acusan de seis robos en departamentos
-
Noticias B9 horas ago
Caso Herro: "En menos de un mes vendieron las propiedades de mi padre"