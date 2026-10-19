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Liga del Sur: Bella Vista le ganó a Villa Mitre en el cierre de la fecha 12

Fue 3-1 en El Fortín con doblete de Rodrigo Gómez.

| 🕒 3 mins. de lectura.

La Liga del Sur completó este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura del Oficial, con la victoria a domicilio de Bella Vista 3-1 ante Villa Mitre.

Bella Vista abrió el marcador en el minuto 22 con un gol de Rodrigo Gómez, quien repitió a los 49 minutos. El Tricolor no pudo remontar aunque descontó en el minuto 70 por intermedio de Julián Monteverde. El marcador definitivo llegó con un tanto de Alejandro Mayer a los 83 minutos.

La fecha había arrancado el sábado cuando San Francisco consiguió una victoria fundamental al derrotar 2 a 1 a La Armonía como visitante. En tanto, Liniers y Huracán igualaron 0 a 0.

El domingo, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta, en un encuentro que tuvo un final agónico.

Clausura

POSEQUIPOPJPGPEPPGFGCDGPTS
1Huracán1239096+318
2San Francisco124621111018
3Bella Vista124531410+417
4Sporting12372108+216
5Villa Mitre12363913-415
6La Armonía123541012-214
7Libertad12264710-312
8Liniers122461010010

Tabla General

POSEQUIPOPJPGPEPPGFGCDGPTS
1Huracán26101423018+1244
2Bella Vista2611963521+1442
3Villa Mitre2681082328-534
4Liniers268992717+1033
5San Francisco2671092028-831
6Libertad2661282127-630
7Sporting2661192529-429
8La Armonía2677122437-1328
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