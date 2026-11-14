Olimpo y Tiro Federal ganaron sus semifinales y definirán el Clausura

La Primera División B de la Liga del Sur ya tiene a sus finalistas del Torneo Clausura. Este sábado, Olimpo y Tiro Federal consiguieron sus respectivos triunfos en las semifinales de los playoffs y se metieron en la definición del campeonato.

En el primer encuentro, disputado en el Roberto Carminatti, Olimpo derrotó 1-0 a Comercial, con gol de Marcos Acosta, y consiguió el pasaje a la final.

Por su parte, Tiro Federal se impuso 3-1 frente a Rosario en el Onofre Pirrone y también aseguró su lugar en la instancia decisiva. Los goles fueron convertidos por Joaquín Martínez y Agustín Cabrera, en dos ocasiones, para el vencedor y Nicolás Ovando para el puntaltense.

De esta manera, Olimpo y Tiro Federal volverán a encontrarse, esta vez para definir quién se queda con el Clausura.

La final tendrá una ventaja para el conjunto aurinegro: por haber terminado en el primer puesto de la fase regular del torneo, contará con la localía y la ventaja deportiva. Esto significa que, si Tiro Federal gana el primer encuentro, habrá un partido extra para definir al campeón, que se disputará nuevamente en cancha de Olimpo.

Por el Oficial, también esta tarde, Libertad eliminó por penales a Huracán como visitante, en un encuentro que terminó con autos rotos e incidentes.