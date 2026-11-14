Deportes
Liga del Sur: Libertad derrotó a Huracán y clasificó a la final
El Globo todavía tendrá una oportunidad de pelear por el título.
Libertad derrotó a Huracán por 5-3 en la definición por penales, tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario, en una de las semifinales del torneo Oficial de la Liga del Sur, disputada en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White.
El encuentro, que comenzó a las 15 y tuvo como árbitro a Juan Miranda, terminó igualado durante el tiempo reglamentario, por lo que la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.
En esa instancia, Libertad se impuso por 5-3 y consiguió avanzar a la siguiente fase de los playoffs, mientras que el Globo quedó fuera de esa definición.
Sin embargo, Huracán todavía mantiene sus posibilidades de consagrarse campeón, ya que tiene asegurada su participación en una final extra frente al equipo que resulte ganador de los playoffs.
De esta manera, el conjunto de Ingeniero White deberá esperar la resolución de esa instancia para conocer a su próximo rival en la definición del campeonato.
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