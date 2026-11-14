Sábado de semifinales en la Liga del Sur con tres partidos

La Liga del Sur retomará la actividad este sábado 14 de noviembre con el comienzo de las semifinales de Primera A y Primera B, en un fin de semana que también tendrá un partido decisivo por la permanencia entre La Armonía y Sporting.

La jornada comenzará a las 15, cuando Huracán reciba a Libertad en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, por una de las semifinales del torneo Oficial. El árbitro será Juan Miranda.

El Globo llega a esta instancia con ventaja deportiva, luego de finalizar mejor ubicado en la clasificación, y buscará aprovechar su localía para avanzar en la lucha por el título.

Una hora más tarde, desde las 16, se disputarán los dos encuentros correspondientes a las semifinales del Promocional.

Olimpo será local ante Comercial en el estadio Roberto Carminatti, con Fernando Marquez como juez principal; mientras que Tiro Federal recibirá a Rosario en el Onofre Pirrone, con Leonardo Villamil como árbitro.

El aurinegro terminó primero en la clasificación y cuenta con doble chance en la definición del campeonato. En los encuentros del Promocional, en caso de empate al término de los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La actividad continuará mañana con otros dos compromisos programados para las 16.

Por la restante semifinal de Primera A, San Francisco recibirá a Bella Vista en el estadio Gustavo Novoa, en un enfrentamiento que completará la primera instancia de los playoffs del Oficial. Mariano Perretti será el encargado de impartir justicia.

Sin embargo, todas las miradas también estarán puestas en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, donde La Armonía y Sporting disputarán un desempate que definirá el descenso directo al Promocional 2027.

El perdedor jugará la próxima temporada en Primera B, mientras que el ganador deberá afrontar la Promoción para intentar conservar su lugar en la máxima categoría. Si el encuentro termina igualado durante los 90 minutos, habrá definición por penales.

Para este compromiso, la organización estableció ingresos diferenciados para las parcialidades.

Los hinchas de La Armonía deberán ingresar por avenida Alem y ubicarse en la tribuna de calle Trelew, mientras que los simpatizantes de Sporting accederán por 12 de Octubre y ocuparán la tribuna de calle San Juan.