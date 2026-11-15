Domingo decisivo en la Liga del Sur: La Armonía y Sporting se juegan la permanencia

La Liga del Sur tendrá este domingo una jornada decisiva, con dos encuentros que concentrarán buena parte de la atención del fútbol local. La Armonía y Sporting se enfrentarán para evitar el descenso directo, mientras que San Francisco y Bella Vista buscarán avanzar en la definición del campeonato de Primera A.

El partido más trascendente se disputará desde las 16 en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, donde La Armonía y Sporting protagonizarán un desempate que determinará cuál de los dos jugará la próxima temporada en el Promocional.

Ambos equipos llegan a esta instancia después de terminar igualados en la tabla acumulada, por lo que deberán resolver su futuro en un único encuentro.

El perdedor descenderá directamente a Primera B, mientras que el ganador tendrá una nueva oportunidad de conservar su lugar en la máxima categoría, aunque deberá disputar la Promoción.

En caso de empate al término de los 90 minutos, la definición será mediante tiros desde el punto penal.

Para este compromiso, la organización estableció un operativo con ingresos diferenciados para ambas parcialidades.

Los simpatizantes de La Armonía deberán ingresar por avenida Alem y ubicarse en la tribuna de calle Trelew, mientras que los hinchas de Sporting accederán por 12 de Octubre y ocuparán la tribuna de calle San Juan.

Por otra parte, también desde las 16, San Francisco recibirá a Bella Vista en el estadio Gustavo Novoa, por una de las semifinales del torneo Oficial.

El conjunto santo buscará aprovechar su localía ante el albiverde para continuar en carrera por el título de Primera A.

Este encuentro completará la programación de semifinales del Oficial, que comenzó ayer con el enfrentamiento entre Huracán y Libertad en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White.

También durante la jornada del sábado se disputaron los cruces del Promocional, con Olimpo-Comercial en el Roberto Carminatti y Tiro Federal-Rosario Puerto Belgrano en el Onofre Pirrone.