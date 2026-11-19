El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recorrió este jueves el edificio del ex Centro de Compras, ubicado en Colón y Brown, donde el Municipio inició un operativo de limpieza y saneamiento después de casi 20 años de abandono. Tras ingresar al inmueble, el jefe comunal expresó su indignación por las condiciones en las que se encuentra y advirtió sobre el grave riesgo sanitario y ambiental.

"Es dantesco lo que vi. La verdad que salí enojado, salí mal, salí con bronca. Me da bronca el abandono, me da bronca el desinterés que diversas administraciones tuvieron", manifestó. Susbielles describió un escenario de extrema suciedad, con una importante acumulación de excrementos y restos de aves en distintos sectores del edificio.

"Son toneladas y toneladas de excremento, de guano, miles de cadáveres de palomas. En algunos lugares hay 30 o 40 centímetros, como un piso entero de excremento de paloma. Es horrible, hay miles de palomas vivas adentro", relató. El intendente explicó que el ingreso se concretó mediante un procedimiento de allanamiento y que fue necesaria la intervención de un cerrajero porque la llave que habían entregado los responsables del inmueble no funcionaba.

Además, advirtió que las condiciones del lugar representan un peligro para cualquier persona que ingrese sin la protección adecuada. "Hay un riesgo ambiental grande. No puede entrar cualquiera a este lugar porque hay un riesgo importante para la persona que entra. Acá se entra con el equipo de protección completo porque hay una carga biológica, presencia de bacterias y hongos", sostuvo.

En ese sentido, calificó la situación como "temeraria" y señaló que tanto la Policía Ecológica como la Justicia deberán evaluar las condiciones del inmueble y determinar si existen responsabilidades penales. "El riesgo ambiental es muy alto, es grave. Tiene una carga de daño ambiental muy importante. Eso lo tendrá que ver la Justicia", afirmó.

Críticas a los propietarios y a las gestiones anteriores

Susbielles aseguró que el Municipio trabajó durante casi un año para cumplir con los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para ingresar al edificio. "Estuvimos casi un año trabajando en todas las notificaciones, en preparar el procedimiento administrativo y en cumplir con lo que el Tribunal de Faltas nos ordenaba para poder llegar a este día", explicó.

El jefe comunal sostuvo que el objetivo no se limita a retirar los residuos acumulados, sino que también apunta a recuperar las condiciones del inmueble y mejorar el aspecto de ese sector céntrico. "Después de casi 20 años pudimos entrar a este lugar y empezar a limpiarlo, ordenarlo. Vamos a trabajar también para que este lugar deje de estar así como está, poder en algún momento retirar este cerco y embellecerlo", indicó.

También dirigió fuertes cuestionamientos a los propietarios del edificio, a quienes acusó de mantener una actitud especulativa y de desinterés frente a los problemas que genera el abandono. "No me va a temblar un segundo el pulso para ordenar a un privado que ha mostrado un desinterés, una falta de respeto y un sentido de especulación para con los vecinos de Bahía Blanca que yo no voy a tolerar", advirtió.

En otro tramo de sus declaraciones, Susbielles aseguró que no condicionará sus decisiones de gobierno por cálculos electorales. "A mí no me interesa, me importa un carajo lo que pase en la elección que viene. No me interesa, no me importa, no voy a especular. Capaz que es mejor hacer la plancha, pero no la voy a hacer. Ni un día, en ningún lugar y en ningún ámbito", enfatizó.

Finalmente, apuntó contra dirigentes políticos que ocuparon responsabilidades durante los años en los que el inmueble permaneció abandonado y que actualmente cuestionan la gestión municipal. "También voy a exponer a los que no hicieron nada. Porque 19 años pasaron en los cuales nadie hizo nada. Y yo los escucho hoy sentados en bancas del Concejo Deliberante explicándome lo que tenemos que hacer", concluyó.