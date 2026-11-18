Comenzó este miércoles el juicio por jurados contra Franco Andrés Lembo, acusado de haber atropellado y provocado la muerte de Cristian Matías Lucero, de 42 años, tras una discusión ocurrida en el barrio Vista Alegre.

El debate se desarrolla en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Estomba 34, y está a cargo del juez Eduardo d'Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3. Las audiencias están previstas hasta el viernes 20 de noviembre.

El inicio del proceso judicial coincide con el primer aniversario de la muerte de Lucero, quien trabajaba en el área de mantenimiento del Hospital Municipal y falleció el 18 de noviembre de 2025.

El hecho ocurrió poco después de las 23, en la intersección de las calles Goleta La Luisa y Enrique Julio, donde la víctima habría mantenido una discusión con Lembo en inmediaciones de un comercio.

De acuerdo con la investigación realizada por la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el acusado subió a su Renault Logan, realizó una maniobra marcha atrás y detuvo el vehículo a una distancia de entre 6 y 10 metros de donde se encontraba Lucero.

Según la acusación, Lembo aceleró bruscamente y dirigió el auto contra la víctima, provocándole graves lesiones en la cabeza que terminaron causándole la muerte.

El conductor escapó del lugar, pero fue localizado poco tiempo después por personal policial sobre Adrián Veres al 2000, gracias a la intervención del Centro Único de Monitoreo (CeUM). Lucero recibió asistencia médica, pero falleció durante su traslado al hospital. Después de su detención, Lembo fue sometido a un test de drogas que arrojó resultado positivo para cocaína.

El reclamo de justicia de la familia

Durante los últimos meses, familiares y allegados de Lucero realizaron movilizaciones para reclamar que el caso llegara a juicio y manifestaron su rechazo a la chance de una resolución mediante un procedimiento abreviado.

En septiembre, durante una protesta frente a la sede de Fiscalía, Alejandra, hermana de la víctima, cuestionó la posibilidad de que el acusado recibiera una condena de 8 años de prisión. "La vida de una persona no vale ocho años", expresó entonces en declaraciones a La Brújula 24.

La familia sostiene que no se trató de un accidente de tránsito, sino de una acción intencional.

Por su parte, Gabriela Lembo, madre del acusado, rechazó esa interpretación y aseguró en una entrevista con el programa Bahía Hoy que su hijo no había tenido intención de provocar la muerte.

Un jurado popular deberá resolver el caso

Lembo está imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La acusación está a cargo del fiscal Jorge Viego, mientras que la defensa es ejercida por el abogado Maximiliano De Mira. La familia de Lucero interviene como particular damnificado, representada por Valentín Fernández.