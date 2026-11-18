Destacada A
Comenzó el juicio por el crimen de Cristian Lucero, atropellado tras una discusión en Vista Alegre
Franco Andrés Lembo está acusado de homicidio simple con dolo eventual y enfrenta una posible pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Comenzó este miércoles el juicio por jurados contra Franco Andrés Lembo, acusado de haber atropellado y provocado la muerte de Cristian Matías Lucero, de 42 años, tras una discusión ocurrida en el barrio Vista Alegre.
El debate se desarrolla en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Estomba 34, y está a cargo del juez Eduardo d'Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3. Las audiencias están previstas hasta el viernes 20 de noviembre.
El inicio del proceso judicial coincide con el primer aniversario de la muerte de Lucero, quien trabajaba en el área de mantenimiento del Hospital Municipal y falleció el 18 de noviembre de 2025.
El hecho ocurrió poco después de las 23, en la intersección de las calles Goleta La Luisa y Enrique Julio, donde la víctima habría mantenido una discusión con Lembo en inmediaciones de un comercio.
De acuerdo con la investigación realizada por la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el acusado subió a su Renault Logan, realizó una maniobra marcha atrás y detuvo el vehículo a una distancia de entre 6 y 10 metros de donde se encontraba Lucero.
Según la acusación, Lembo aceleró bruscamente y dirigió el auto contra la víctima, provocándole graves lesiones en la cabeza que terminaron causándole la muerte.
El conductor escapó del lugar, pero fue localizado poco tiempo después por personal policial sobre Adrián Veres al 2000, gracias a la intervención del Centro Único de Monitoreo (CeUM). Lucero recibió asistencia médica, pero falleció durante su traslado al hospital. Después de su detención, Lembo fue sometido a un test de drogas que arrojó resultado positivo para cocaína.
El reclamo de justicia de la familia
Durante los últimos meses, familiares y allegados de Lucero realizaron movilizaciones para reclamar que el caso llegara a juicio y manifestaron su rechazo a la chance de una resolución mediante un procedimiento abreviado.
En septiembre, durante una protesta frente a la sede de Fiscalía, Alejandra, hermana de la víctima, cuestionó la posibilidad de que el acusado recibiera una condena de 8 años de prisión. "La vida de una persona no vale ocho años", expresó entonces en declaraciones a La Brújula 24.
La familia sostiene que no se trató de un accidente de tránsito, sino de una acción intencional.
Por su parte, Gabriela Lembo, madre del acusado, rechazó esa interpretación y aseguró en una entrevista con el programa Bahía Hoy que su hijo no había tenido intención de provocar la muerte.
Un jurado popular deberá resolver el caso
Lembo está imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La acusación está a cargo del fiscal Jorge Viego, mientras que la defensa es ejercida por el abogado Maximiliano De Mira. La familia de Lucero interviene como particular damnificado, representada por Valentín Fernández.
Comenzó el juicio por el crimen de Cristian Lucero, atropellado tras una discusión en Vista Alegre
Cayó en Brasil uno de los prófugos en la causa de los bolsos con cocaína en la ría
Entregaron personerías jurídicas y regularizaciones a 80 instituciones de Bahía
Se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
Adelantaron el cierre de las farmacias de IOSFA y crece la preocupación en Bahía y Punta Alta
Más Leídas
-
Noticias B18 horas ago
Tras la nota de La Brújula 24, identifican al conductor que chocó una camioneta en el centro
-
Noticias B17 horas ago
Víctima del chofer de Uber: "Esa bestia me atacó desde atrás y me pateó la cabeza"
-
Noticias A10 horas ago
Comienza juicio por delitos de lesa humanidad contra exjuez Néstor Montezanti
-
Noticias B9 horas ago
Motociclista de 17 años fue internado tras chocar contra un colectivo en White
-
Destacada B6 horas ago
"Mi hija me dijo: 'Nos volvemos a casa con papá muerto'"
-
Noticias B9 horas ago
Pringles: luego de casi seis años, cayeron dos hermanos por el feroz ataque contra una mujer
-
Deportes18 horas ago
Olimpo sufrió más de la cuenta: empató, pero está en semifinales
-
Espectáculos9 horas ago
Sorpresa en MasterChef Celebrity: la inesperada decisión en la gala de eliminación