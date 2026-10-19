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Estudiar en Bahía: canasta universitaria subió 2,2% en septiembre
El conjunto de productos y servicios que consumen los estudiantes sube por encima de la inflación general de la ciudad.
La canasta que mide el costo mensual de vivir en Bahía Blanca y estudiar en la Universidad Nacional del Sur (UNS) para estudiantes procedentes de la región se ubicó en septiembre en $1.154.606, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
El valor registró una suba mensual del 2,2%, por encima de la inflación general de la ciudad durante el mes pasado.
Entre los distintos rubros, salud registró el mayor incremento, con un 3,1%, seguido de transporte y comunicaciones, con un 2,8%, e indumentaria, con un 2,4%.
Al observar el detalle por productos y servicios con mayores variaciones durante septiembre, el menú universitario encabezó la lista con un 6,4% de aumento, le siguieron frutas y verduras con 4,3% e infusiones con 3,4%.
Con el resultado de agosto, la canasta universitaria se ha incrementado un 25,3% en los primeros nueve meses del año y un 33,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, ambos porcentajes por encima del nivel general de la ciudad.
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