Furor por BTS: la banda surcoreana ya está en el país

BTS llegó este lunes a la Argentina para iniciar la etapa local de su gira mundial “ARIRANG”, que tendrá tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La banda surcoreana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de su paso por Chile, a bordo de un Boeing 777 privado. Según informó Teleshow, un día antes había arribado otra aeronave con integrantes del equipo técnico, producción y el resto del staff que acompaña al grupo durante la gira.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ingresaron al país a través de la terminal destinada a vuelos privados y luego fueron trasladados hacia el sector de Migraciones.

La llegada estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad. Varias camionetas oscuras fueron escoltadas por motocicletas de la Policía bonaerense durante el recorrido desde Ezeiza hacia los lugares de alojamiento.

Las primeras imágenes mostraron a varios integrantes con estilos diferentes. V apareció con una camisa a cuadros, auriculares y lentes oscuros, mientras que Jungkook llegó con una campera gris con capucha y una cámara fotográfica en sus manos, con la que registró parte del arribo.

J-Hope lució un gorro de lana oscuro y una campera marrón, mientras que Suga fue visto con gorra y ropa negra. Jimin, con cabello rubio, cruzó el estacionamiento con una campera beige y una gorra de cuero. Jin apenas pudo ser fotografiado desde una de las camionetas y RM no fue captado por las cámaras.

La expectativa se concentra ahora en los recitales previstos para el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre, todos desde las 20. La primera fecha fue agregada después de que se agotaran rápidamente las entradas para las otras dos presentaciones.

La gira marca el reencuentro de los siete miembros después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tras su paso por Argentina, BTS continuará su recorrido en Brasil. Además, el concierto del sábado 24 será transmitido en vivo en cines de distintos países de Sudamérica.

Con información de Infobae