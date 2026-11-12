La Liga del Sur vuelve con las semifinales y un partido decisivo por el descenso

La Liga del Sur retomará la actividad este fin de semana con una programación que incluye las semifinales de Primera A y Primera B, además de un encuentro decisivo entre La Armonía y Sporting, que definirá el descenso directo al Promocional 2027.

El partido entre el velezano y el rojinegro se disputará el domingo, desde las 16, en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, en un enfrentamiento que determinará el futuro de ambos equipos.

El perdedor descenderá directamente a Primera B, mientras que el ganador deberá disputar la Promoción para intentar conservar su lugar en la máxima categoría. En caso de empate durante los 90 minutos, la definición será mediante tiros desde el punto penal.

Para este compromiso, la organización dispuso ingresos diferenciados para las dos parcialidades. Los hinchas de La Armonía deberán ingresar por avenida Alem y ubicarse en la tribuna de calle Trelew, mientras que los simpatizantes de Sporting accederán por 12 de Octubre y ocuparán la tribuna de calle San Juan.

En cuanto a las semifinales del torneo Oficial de Primera A, la actividad comenzará el sábado, a las 15, cuando Huracán reciba a Libertad en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White.

La otra semifinal se disputará el domingo, desde las 16, con San Francisco como local frente a Bella Vista en el estadio Gustavo Novoa.

Por su parte, las semifinales del Promocional se jugarán íntegramente el sábado, desde las 16.

Olimpo enfrentará a Comercial en el estadio Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal recibirá a Rosario en el Onofre Pirrone.

El aurinegro llega a esta instancia después de finalizar primero en la clasificación y contará con doble chance en la definición del campeonato.