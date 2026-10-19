EEUU pidió disolver el comité de la ONU donde Argentina reclama por Malvinas

El gobierno de Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, uno de los principales ámbitos internacionales donde Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y solicita al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales.

La iniciativa de la administración de Donald Trump quedó registrada en un documento de la ONU publicado el 15 de octubre, en el que la representante estadounidense solicitó poner fin al mandato del organismo al considerar que perdió su propósito original y que algunas de sus actividades representan un gasto innecesario.

Según el planteo de Washington, el comité continúa revisando los mismos asuntos año tras año, pese a los avances registrados en el proceso de descolonización desde su creación.

Tal como publica La Gaceta, la delegada estadounidense también cuestionó los viajes anuales de representantes del organismo a territorios del Caribe y del Pacífico Sur, a los que consideró un desperdicio de tiempo y recursos.

El documento no menciona específicamente a las Islas Malvinas, aunque la eventual eliminación del comité tendría consecuencias para uno de los principales espacios diplomáticos utilizados por Argentina para sostener su reclamo.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, fue creado en 1961 y tiene entre sus funciones supervisar la situación de los territorios no autónomos que permanecen bajo administración de potencias extranjeras.

Actualmente examina 17 territorios, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido, incluidas las Islas Malvinas.

Cada año, Argentina presenta ante ese organismo sus argumentos sobre la disputa de soberanía y reclama que Londres retome las negociaciones, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

La propuesta estadounidense genera una diferencia entre las posiciones de Donald Trump y Javier Milei, pese al estrecho alineamiento político y diplomático que mantienen ambos presidentes.

El Gobierno argentino considera al comité una herramienta importante para sostener el reclamo internacional por Malvinas. En junio de este año, el canciller Pablo Quirno participó de su reunión anual y cuestionó la presencia militar británica y la explotación unilateral de los recursos naturales del archipiélago.

La iniciativa de Washington también se conoce en momentos en que Argentina intensificó sus acciones contra el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en aguas próximas a las islas.

Recientemente, el Gobierno recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las actividades de explotación de hidrocarburos que considera contrarias a sus derechos soberanos.

De todas maneras, la solicitud de Estados Unidos no implica la disolución inmediata del Comité de Descolonización. Para que eso ocurra, la propuesta deberá contar con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Washington no dispone de poder de veto.

Por el momento, el organismo continúa funcionando y mantiene entre sus asuntos pendientes la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.