Malvinas: el Gobierno confirmó que enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la explotación petrolera

El Gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que la Argentina avanzará con su reclamo contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona del Atlántico Sur sobre la que el país reivindica sus derechos soberanos.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia informó que las audiencias se llevarán a cabo el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, donde ambas naciones expondrán sus argumentos ante el organismo internacional.

La Argentina solicitará que se dicten medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación petrolera mientras se desarrolla el procedimiento judicial destinado a resolver la controversia.

El pedido fue presentado el pasado 13 de octubre por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

Según explicó el Ejecutivo, la iniciativa busca proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales de la región.

La controversia está vinculada especialmente con el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en aguas próximas a las Islas Malvinas.

De acuerdo con el cronograma establecido por el tribunal, la Argentina expondrá sus argumentos el martes 10 de noviembre, mientras que el Reino Unido presentará su respuesta durante esa misma jornada. El miércoles 11 se realizará una segunda ronda de intervenciones de ambas delegaciones.

Para afrontar esta instancia, el Gobierno contará con un equipo internacional integrado por 3 especialistas de reconocida trayectoria.

Uno de ellos será Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, cuando el organismo ordenó en 2012 la liberación del buque.

También participará Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, especialista en soberanía sobre los recursos naturales.

El equipo se completará con Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

La instancia de noviembre será determinante para establecer si corresponde adoptar medidas urgentes que limiten las actividades petroleras mientras continúa el litigio. No se trata todavía de una resolución sobre la soberanía de las islas ni de una decisión definitiva sobre la controversia.

En el cierre del comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, advirtió que no admitirá que las acciones del Reino Unido menoscaben esos derechos, reafirmando la posición argentina frente a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.