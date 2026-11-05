Renunció el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en medio de un escándalo bancario

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el escándalo de Ueno Bank, cuya intervención dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La decisión se produjo cuando el mandatario estaba a punto de enfrentar un juicio político en el Congreso, impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo. Su situación se volvió insostenible después de que el Partido Colorado, la fuerza que lo llevó al poder en 2023, anunciara que acompañaría el proceso de destitución.

El golpe político más significativo llegó de parte del expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y principal impulsor de la candidatura de Peña, quien retiró públicamente su respaldo.

"Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado", expresó Cartes a través de sus redes sociales.

El exmandatario confirmó además que su espacio respaldaría el juicio político para, según sus palabras, "volver a reencauzar la institucionalidad de la República".

La ofensiva parlamentaria había comenzado el miércoles, cuando 35 diputados presentaron una acusación contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparándose en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

Para que el proceso avanzara al Senado, se necesitaban 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara Baja. El respaldo de sectores oficialistas incrementó considerablemente la presión sobre el jefe de Estado.

La crisis comenzó a agravarse el martes, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La entidad financiera contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba depósitos que incluían unos 850 millones de dólares de fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.

El cierre provocó largas filas de ahorristas frente a las sucursales y manifestaciones en Asunción, ante la incertidumbre por la recuperación del dinero depositado.

En respuesta, el Congreso aprobó una ley de emergencia, promulgada por Peña antes de su renuncia, para acelerar los pagos a los afectados mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

El escándalo también derivó en una investigación judicial que involucra a 27 personas, acusadas de presuntas irregularidades financieras relacionadas con préstamos y sobregiros otorgados a empresas vinculadas al mismo grupo económico.

Entre los principales investigados se encuentra Miguel Vásquez, fundador y accionista de Ueno Bank, para quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva. Otros siete directivos también quedaron bajo investigación.

La crisis había provocado previamente la salida del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había dirigido la financiera que dio origen a la entidad intervenida.

De esta manera, la renuncia de Peña puso fin anticipadamente a una presidencia que había comenzado en agosto de 2023 y cuyo mandato constitucional debía extenderse hasta 2028, dejando a Paraguay frente a un complejo escenario institucional, político y económico.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Con información de Infobae