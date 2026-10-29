Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas y leyenda del histórico ataque al buque HMS Coventry

El comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de la Guerra de Malvinas, Carlos Alfredo Rinke, murió a los 70 años mientras esperaba un trasplante de médula ósea. Su fallecimiento generó pesar entre sus camaradas y en la comunidad de excombatientes.

Rinke fue uno de los pilotos argentinos que protagonizaron las operaciones aéreas más importantes del conflicto del Atlántico Sur en 1982. Conocido como el “Numeral de Hierro”, participó en seis misiones de combate a bordo de aviones Douglas A-4B Skyhawk.

Su intervención más recordada ocurrió el 25 de mayo de 1982, cuando integró la formación de cuatro aeronaves argentinas que atacó a los buques británicos HMS Broadsword y HMS Coventry.

En aquella operación, Rinke acompañó al entonces capitán Pablo Carballo en el ataque a la fragata HMS Broadsword, que sufrió importantes daños. Los otros dos pilotos de la formación, Mariano Velasco y Jorge Barrionuevo, bombardearon al destructor HMS Coventry, que terminó hundiéndose.

La misión quedó registrada como uno de los episodios más destacados de la aviación argentina durante la guerra.

“Fue una de las misiones más exitosas. Salimos cuatro aviones y volvimos los cuatro. En una guerra, eso ya es mucho decir”, había recordado Rinke en una entrevista con Cadena 3.

Durante el conflicto, los pilotos argentinos realizaron operaciones de altísimo riesgo, volando a escasos metros del mar y a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora para intentar evitar los radares y sistemas de defensa británicos.

Rinke también participó en otras misiones, entre ellas el ataque al HMS Antelope, ocurrido el 23 de mayo de 1982.

El apodo de “Numeral de Hierro” le había sido otorgado por Carballo, a quien acompañaba en las formaciones de combate. La denominación hacía referencia a su efectividad y a su capacidad para regresar de las operaciones que le fueron asignadas.

A lo largo de los años, el veterano mantuvo un fuerte compromiso con la memoria de Malvinas y destacó especialmente el trabajo de quienes participaron en las operaciones desde las bases continentales.

“El piloto es la punta de una larga cadena”, solía expresar al reconocer la tarea de mecánicos, armeros, meteorólogos y operadores de radar que hicieron posibles las misiones aéreas.

También hablaba de las consecuencias emocionales que dejó la guerra y del recuerdo permanente de los compañeros que perdieron la vida.

“No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida”, había manifestado al reflexionar sobre su experiencia.

Carlos Alberto RINKE, piloto del avión A-4 B SKYHAWK

Nacido en febrero de 1956, Rinke desarrolló una extensa carrera militar y se retiró con el grado de comodoro. Residía en Córdoba junto a su familia.

Además de su trayectoria en la Fuerza Aérea, cultivó una profunda vida religiosa. En sus últimos años realizó el Camino de Santiago, en España, una experiencia que vinculó con su fe y con el homenaje a los caídos en Malvinas.

Su fallecimiento representa la pérdida de uno de los protagonistas de la historia de la aviación militar argentina, cuyo testimonio contribuyó durante décadas a mantener viva la memoria de quienes combatieron en el Atlántico Sur.