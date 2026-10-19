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Volvieron a detener al "hombre araña": lo acusan de seis robos en departamentos
Se trata de Nicolás Musotto, de 33 años. Lo investigan por entrar a edificios mediante escalamiento para robar dinero y pertenencias.
El conocido delincuente apodado "hombre araña", que cuenta con antecedentes por ingresar a viviendas a través de techos y balcones, volvió a ser detenido este lunes en Bahía Blanca, acusado de cometer una serie de robos en departamentos de distintos edificios de la ciudad.
Se trata de Nicolás Hernán Lagos Musotto, de 33 años, quien fue interceptado alrededor de las 9.45 por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda mientras caminaba por Catamarca al 900.
Según informó la Policía, la detención se produjo en el marco de una investigación por robo agravado por escalamiento, a partir de un hecho ocurrido en un departamento del quinto piso de un edificio ubicado en Blandengues 261.
De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría trepado hasta esa altura y dañado la malla de protección del balcón para ingresar al inmueble, de donde sustrajo documentación y dinero en efectivo.
Los investigadores también lo vinculan con otros cinco hechos denunciados en distintos sectores de la ciudad, todos bajo una modalidad similar. Los domicilios investigados están ubicados en Blandengues al 700, Juan Molina al 400, 9 de Julio al 500, Zelarrayán al 200 y Mendoza al 30. En todos los casos se trata de departamentos situados entre el primero y el cuarto piso de edificios.
Lagos Musotto ya había protagonizado un episodio similar en noviembre de 2025, cuando fue detenido tras una persecución por los techos del macrocentro bahiense. En esa oportunidad, tal como informó La Brújula 24, había recuperado la libertad apenas unos días antes y fue sorprendido cuando se desplazaba por los techos de una vivienda de Moreno al 300.
Al advertir la presencia policial, escapó saltando entre propiedades y obligó a desplegar un operativo cerrojo que se extendió por varias cuadras. Finalmente, fue interceptado en Moreno al 800 después de ofrecer resistencia a los efectivos. Ese episodio volvió a poner en escena su particular modalidad delictiva, que le valió el apodo de "hombre araña".
En el nuevo procedimiento interviene la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial, mientras que los investigadores trabajan en la realización de allanamientos vinculados con las causas. Ahora, el detenido quedó a disposición de la Justicia.
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