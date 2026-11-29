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A las piñas en Alem: un hombre resultó herido y otro fue detenido
Dos policías que se encontraban de franco intervinieron en el episodio. La víctima sufrió un corte en el rostro y debió ser trasladada al Hospital Municipal.
Una discusión de tránsito terminó con un hombre herido y otro detenido durante la tarde del sábado en Bahía Blanca, tras la intervención de dos efectivos policiales que se encontraban francos de servicio.
El episodio ocurrió alrededor de las 19:50 en la intersección de avenida Alem y Paraguay, según informó el Comando de Patrullas.
En circunstancias que no fueron precisadas, Hugo Daniel Alejandro Pérez Álvarez, de 47 años, habría agredido a golpes de puño a un hombre de 56 años, provocándole un corte en el pómulo izquierdo.
Los dos efectivos policiales intervinieron de inmediato y concretaron la captura del presunto agresor, mientras que la víctima fue asistida por personal de emergencias médicas.
El hombre herido fue trasladado al Hospital Municipal, donde debieron realizarle una sutura en el rostro.
Por su parte, Pérez Álvarez fue conducido a la Comisaría Segunda, en el marco de una causa caratulada como lesiones, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial local.
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