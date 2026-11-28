Un conductor de 55 años provocó un siniestro de tránsito este sábado por la tarde en la intersección de Cacique Venancio y Bouchard que dejó a una persona lesionada. Al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue positivo y superó el límite de medición del dispositivo, por lo que no se pudo determinar la cantidad exacta de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.10, cuando un Volkswagen Polo conducido por Juan Báez circulaba por Bouchard y, por circunstancias que se investigan, impactó contra un Toyota Yaris que prestaba servicio para la aplicación Uber.

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 30 años y trasladaba a cuatro pasajeros de 64, 75, 18 y 16 años.

Tras el primer impacto, el Volkswagen Polo continuó su trayectoria y terminó chocando contra el cerco perimetral de ladrillos de una vivienda, propiedad de una mujer de 80 años, provocando daños materiales.

Como consecuencia del accidente, una pasajera del Uber, de 64 años, debió ser asistida por personal médico y trasladada al Hospital Penna para una mejor atención. Según el informe policial, se encontraba fuera de peligro.

Personal de Tránsito municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Polo, que arrojó un resultado positivo por encima del rango que podía registrar el equipo, sin proporcionar una cifra numérica.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.