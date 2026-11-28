Destacada A
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
El vehículo impactó contra el perímetro de una vivienda. Hay una persona lesionada.
Un conductor de 55 años provocó un siniestro de tránsito este sábado por la tarde en la intersección de Cacique Venancio y Bouchard que dejó a una persona lesionada. Al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue positivo y superó el límite de medición del dispositivo, por lo que no se pudo determinar la cantidad exacta de alcohol en sangre.
El episodio ocurrió alrededor de las 18.10, cuando un Volkswagen Polo conducido por Juan Báez circulaba por Bouchard y, por circunstancias que se investigan, impactó contra un Toyota Yaris que prestaba servicio para la aplicación Uber.
El segundo vehículo era conducido por un hombre de 30 años y trasladaba a cuatro pasajeros de 64, 75, 18 y 16 años.
Tras el primer impacto, el Volkswagen Polo continuó su trayectoria y terminó chocando contra el cerco perimetral de ladrillos de una vivienda, propiedad de una mujer de 80 años, provocando daños materiales.
Como consecuencia del accidente, una pasajera del Uber, de 64 años, debió ser asistida por personal médico y trasladada al Hospital Penna para una mejor atención. Según el informe policial, se encontraba fuera de peligro.
Personal de Tránsito municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Polo, que arrojó un resultado positivo por encima del rango que podía registrar el equipo, sin proporcionar una cifra numérica.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito.
La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
Estudiantes perdió ante Palmeiras y se quedó a las puertas de su quinta Copa Libertadores
Olimpo goleó, ganó y ascendió: vuelve a Primera en la Liga del Sur
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
Cerri: un camión causó un incendio de pastizales al rozar el tendido eléctrico
Más Leídas
-
El Tiempo11 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Amo Viajar23 horas ago
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
-
Espectáculos20 horas ago
Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado tras sufrir un pico de presión
-
Uncategorized8 horas ago
Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
-
Noticias A11 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B12 horas ago
Milei convoca a sesiones extraordinarias con las PASO y el financiamiento universitario en la agenda
-
Noticias B24 horas ago
La Provincia anunció incentivos para impulsar el turismo en verano
-
Noticias B11 horas ago
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país