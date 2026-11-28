La adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el jueves por la tarde en Bahía Blanca fue encontrada este sábado luego de una intensa búsqueda realizada por la policía.

La Comisaría Cuarta informó que la joven se encuentra en buen estado de salud.

Este sábado se reforzaron los rastrillajes y las tareas investigativas en el marco del protocolo de búsqueda activado por las autoridades policiales.

En la causa intervenía la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.