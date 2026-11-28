Destacada C
Apareció la adolescente que se ausentó de su casa desde el jueves
Se encuentra en buen estado, informó la policía.
La adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el jueves por la tarde en Bahía Blanca fue encontrada este sábado luego de una intensa búsqueda realizada por la policía.
La Comisaría Cuarta informó que la joven se encuentra en buen estado de salud.
Este sábado se reforzaron los rastrillajes y las tareas investigativas en el marco del protocolo de búsqueda activado por las autoridades policiales.
En la causa intervenía la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Apareció la adolescente que se ausentó de su casa desde el jueves
La Noche de los Museos en Bahía: cuáles son las rutas y las actividades programadas
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 14° en el Gran Premio de Qatar
Fuerte demanda de dólares: las compras de octubre fueron las segundas más altas del año
Escándalo en Río Negro: hinchas de Cipolletti agredieron al plantel de Sarmiento
Más Leídas
-
El Tiempo9 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Noticias B22 horas ago
Se viene un fin de semana con calor y lluvia: hay alerta amarilla por tormentas
-
Noticias B23 horas ago
Crisis de IOSFA: "Decisión de la Justicia es para los trabajadores y no le cambia nada a los afiliados"
-
Espectáculos17 horas ago
Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado tras sufrir un pico de presión
-
Amo Viajar21 horas ago
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
-
Noticias A8 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B9 horas ago
Milei convoca a sesiones extraordinarias con las PASO y el financiamiento universitario en la agenda
-
Noticias B22 horas ago
La artista bahiense Julieta Cantarelli expone sus obras en una reconocida galería de Buenos Aires