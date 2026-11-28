Aarón es un adolescente bahiense que está atravesando una complicada situación de salud y, para ayudarlo a cubrir el tratamiento, un grupo de amigos de la familia organizó un show solidario con varias bandas locales.

El joven de 16 años fue diagnosticado con colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal de origen autoinmune que afecta principalmente al colon y provoca un proceso de inflamación que requiere tratamiento y seguimiento médico.

El costo de la medicación ronda los 4 millones de pesos al mes. Aaron es deportista, fanático del básquet y quiere cumplir con su tratamiento para retomar su vida cotidiana.

El recital solidario será el próximo 6 de diciembre en el bar Babilonia, a las 19.30. El valor de la entrada es de $5.000 y todo lo recaudado será para ayudar a Aarón. Además, habrá sorteo de premios, para los cuales están buscando colaboración. También habilitaron un alias para recibir contribuciones aunque no se asista al show.