Una nueva edición de La Noche de los Museos se realizará este sábado de 19 a 24 en Bahía Blanca con la apertura de museos y espacios culturales en una propuesta libre y gratuita que incluirá muestras, música, actividades artísticas y distintas experiencias para toda la comunidad.

La jornada contará con cuatro recorridos, tres de ellos con circuitos de transporte público y uno especialmente dispuesto para visitar el Museo Fortín Cuatreros, en General Daniel Cerri.

Las actividades se pueden consultar en https://museos.bahia.gob.ar/nochedelosmuseos/, además de los circuitos en colectivos públicos.

Programación

Ruta 1

-2Museos, Bellas Artes y MAC. Sarmiento 450

Tres muestras para visitar y música en el patio y la terraza. Por primera vez en Bahía, la Bienal de Tipografía Latinoamericana. Y para escuchar, un dj set arriba y un encuentro de bateristas al aire libre.

-Galpón Enciclopédico, San Lorenzo 710

El Galpón Enciclopédico está en Bella Vista, a metros del Parque Independencia, y guarda más de 50 años de cosas juntadas: cocinas, ollas, maniquíes, santos, figuras de pesebre, herramientas de oficios. Objetos de la vida de todos los días, muchos de familias inmigrantes, que Gustavo Monacci y Reynaldo Merlino arman como una instalación donde todo se relaciona con todo. Lo recorrés a tu ritmo, por calles con nombre propio como la Torre de la mamadera o la Plaza purgante. Acá no hay visita guiada: hay charla.

-Museo de Radios Antiguas “Carlos Gardel”

En Laprida 268.

-Museo Pedro Médici, Coronel Suárez 648

De afuera es una casa más de la cortada de Coronel Suárez. Adentro hay fonógrafos, gramófonos, victrolas, cajas de música y pianolas que tocan solas, leyendo un rollo de papel perforado. A cuerda o a pedal, sin enchufe. También, miles de discos de pasta y un archivo de fotos e impresos de los pueblos del sudoeste bonaerense y La Pampa. Durante el año hay que tocar el timbre. Esa noche, pasá.

Ruta 2

-Palacio Municipal, Alsina 65

El martes 21 de septiembre de 1954 hubo inauguración doble: la nueva sede del Bellas Artes, en el subsuelo del Palacio Municipal, y la muestra de Benito Quinquela Martín, con treinta y cuatro óleos, seis dibujos y catorce aguafuertes. Entre los óleos, uno, “Proa a pleno sol”, que se quedaría para siempre en Bahía Blanca.

-Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560

Casi todo Bahía pasó alguna vez por acá: por una muestra de la escuela, una charla, el coro de chicos, un libro de la Biblioteca Víctor R. Maronna. En el primer piso está el auditorio, con sus listones de madera y sus butacas rojas. Durante la semana, en un aula aprenden a domar el celular y en la de al lado se discute de huerta urbana. ¿Te acordás de la última vez que viniste?

-Parque de la Ciudad -Museo de Ciencias, Castelli 3702

Un recorrido por Desde el origen, la muestra permanente del museo: cómo fueron cambiando las formas de vida a lo largo de las eras geológicas. Y desde las 21, telescopios para mirar el cielo con el grupo Astronomía Bahía Blanca.

-Museo y Parque Estereoscópico “El Histórico”, Italia 19

El Histórico nació el 11 de abril de 2002. Tiene un parque estereoscópico, que se presenta como el único de Sudamérica, con máquinas de fines del siglo XIX para mirar fotos de 1900 en 3D. Y un microcine donde pasan los videos sobre la historia de Bahía que hace el propio museo.

-CiCO, Santa Fe 391

En el CiCO recorrés la historia y el presente de la Cooperativa Obrera y del cooperativismo, a tu ritmo: no hay visita guiada, pero el equipo anda por ahí para acompañarte y responder lo que quieras. En el patio interno hay tango a las 20 h y a las 22 h. Y la casa invita café, agua fresca y panificados de la Coope.

-Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, Saavedra 951

En el Museo y Archivo Histórico, en el edificio del Hotel de Inmigrantes, se cruzan la historia y la memoria de Bahía Blanca. En la muestra Atando cabos, objetos patrimoniales y de los otros permiten recorrer la historia de la ciudad a través de cuestiones como la tierra, la población, el poder y el trabajo. En la otra sala, El museo del museo, sobre los modos en que el propio museo fue contando la historia de la ciudad.

Ruta 3

-Museo del Deporte, Drago 45

El Museo del Deporte Atilio Fruet guarda desde 2011 el patrimonio deportivo de Bahía: camisetas, medallas, copas, vehículos y las historias de sus ídolos. Esa noche le hace un homenaje a la radio: la Radio abierta del deporte bahiense repasa, con los audios originales, las transmisiones que quedaron en la memoria de la ciudad, de las carreras de midget de Plano vs. Benamo a la palomita de Ginóbili y el gol de Lautaro a los ingleses. Además, una muestra de las actividades gratuitas del Instituto del Deporte.

-Museo de Informática Espacio TEC, Thompson 665

El Espacio TEC es el museo de informática interactivo más grande de Latinoamérica: computadoras de distintas épocas, andando, y juegos clásicos para jugar en los equipos originales. En 2025 recibió la colección del Museo de Informática de la Fundación ICATEC y este año organizó en Bahía el primer Vintage Computer Festival de Latinoamérica. Esa noche está abierta Cultura Apple, la muestra por los 50 años de la marca: computadoras históricas y equipos clásicos en funcionamiento para probar, y la historia local contada por sus protagonistas.

-Ferrowhite museo taller, Juan B Justo 3835

Ferrowhite está en el predio de la ex usina General San Martín, en Ingeniero White, y cuenta la historia del trabajo en el ferrocarril y el puerto. Es un museo taller: acá las cosas se hacen. Esa noche muestra todo lo que se hizo durante 2026 (teatro, cerámica, música, plantines, textiles). Y lo que no te podés perder es el Prende, los talleres comunitarios del museo, en dos salas recuperadas de la usina. Todos los días en una sola noche.

-Museo del Puerto de Ing. White

Esa noche se prenden las lucecitas de colores del patio del Museo del Puerto. Vení a recorrer la historia y el presente de White, a comer paella y a bailar afuera: a las 20 h se presenta la agrupación folklórica de Ingeniero White Amaneceres de América y a las 21 h, cumbia con el grupo Jawar.

-Espacio para la Memoria Ex Prefectura, Guillermo Torrese 4194

En marzo de 2026, a 50 años del golpe y después de años de lucha de los organismos de derechos humanos de la ciudad, el edificio de la ex Prefectura, pegado al Museo del Puerto, abrió como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Es la primera Noche de los Museos en la que se puede entrar.

Combi · General Daniel Cerri

Museo Fortín Cuatreros, Pernici y Alvarado

Una noche para encontrarse con la historia, recorrer el Fortín Cuatreros y disfrutar de la cultura y las tradiciones de General Cerri. Adentro, las salas cuentan la historia y el patrimonio del pueblo. Afuera, el Patio Cultural junta folklore a través de Rumel Mulelú, bailarines, feria de emprendedores y patio de comidas.