Deportes
Una piloto alemana llega para competir en el Campeonato Internacional de Speedway
Patricia “Paddy” Erhart, con experiencia en competencias internacionales, será una de las protagonistas del certamen.
El Campeonato Internacional de Speedway sumará una presencia especial en Bahía Blanca con la participación de la piloto alemana Patricia “Paddy” Erhart, quien competirá en el torneo que va a comenzar el domingo 13 de diciembre.
Erhart, que correrá con el número 243, cuenta con experiencia en competencias internacionales y ha participado del FIM Women’s Speedway Gold, una competencia que reúne a mujeres destacadas de esta disciplina del motociclismo.
La piloto alemana, vinculada al mundo de las motos desde su infancia, llegará a la ciudad para afrontar un nuevo desafío deportivo en una especialidad que exige velocidad, técnica y precisión sobre pistas de tierra.
Su participación será uno de los atractivos de la jornada y aportará presencia femenina. Se suma a los otros foráneos: el alemán Lars Skupien, el francés Tino Bouin, los italianos Niccoló Percotti y Paco Castagna, letón Damir Filimonov y el ucraniano Roman Kapustin.
Por su parte se confirmó la continuidad del certamen argentino. Será este domingo en Bahía. La actividad del domingo comenzará a las 11 con la apertura de boleterías, mientras que a las 12:45 se habilitará la Fan Zone, un espacio destinado al encuentro de los aficionados con el ambiente del Speedway.
A partir de las 13 se desarrollarán las competencias de las categorías de 200 y 50 centímetros cúbicos. En tanto, a las 14 está prevista la primera batería de 500cc, que se disputará bajo el denominado Sistema Internacional.
En cuanto a las entradas, la organización informó que el acceso general tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que los menores y jubilados abonarán 7.000 pesos.
Por su parte, tanto las plateas como el acceso a boxes tendrán un costo de 25.000 pesos. Se aclaró que no estará permitido el ingreso de menores de 12 años al sector de boxes.
Disparó contra una casa en Tres Arroyos e hirió a una mujer que está muy grave
Dónde estará la primavera: un amanecer muy frío en el inicio de una nueva semana
Una piloto alemana llega para competir en el Campeonato Internacional de Speedway
Entró a un predio de la Coope, escapó por los techos y fue detenido en el Penna
River goleó a Belgrano en Córdoba en el mejor partido de la era Ponzio
Más Leídas
-
Noticias A16 horas ago
Motociclista murió tras chocar con un auto cerca de El Cholo
-
Noticias B22 horas ago
Le parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso
-
Noticias B23 horas ago
La historia de Cecilia, mamá de los primeros trillizos varones de Bahía
-
La región16 horas ago
Robó un auto, chocó y quedó internado en grave estado
-
Noticias B19 horas ago
Se prendió fuego un sector del predio del club Villa Mitre
-
Noticias A11 horas ago
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por el puente de calle Líbano
-
La región15 horas ago
Quiso atropellar a policías con un camión y protagonizó una persecución de 65 kilómetros
-
Noticias B20 horas ago
Docentes: cuánto van a cobrar con el nuevo aumento salarial