Una piloto alemana llega para competir en el Campeonato Internacional de Speedway

El Campeonato Internacional de Speedway sumará una presencia especial en Bahía Blanca con la participación de la piloto alemana Patricia “Paddy” Erhart, quien competirá en el torneo que va a comenzar el domingo 13 de diciembre.

Erhart, que correrá con el número 243, cuenta con experiencia en competencias internacionales y ha participado del FIM Women’s Speedway Gold, una competencia que reúne a mujeres destacadas de esta disciplina del motociclismo.

La piloto alemana, vinculada al mundo de las motos desde su infancia, llegará a la ciudad para afrontar un nuevo desafío deportivo en una especialidad que exige velocidad, técnica y precisión sobre pistas de tierra.

Su participación será uno de los atractivos de la jornada y aportará presencia femenina. Se suma a los otros foráneos: el alemán Lars Skupien, el francés Tino Bouin, los italianos Niccoló Percotti y Paco Castagna, letón Damir Filimonov y el ucraniano Roman Kapustin.

Por su parte se confirmó la continuidad del certamen argentino. Será este domingo en Bahía. La actividad del domingo comenzará a las 11 con la apertura de boleterías, mientras que a las 12:45 se habilitará la Fan Zone, un espacio destinado al encuentro de los aficionados con el ambiente del Speedway.

A partir de las 13 se desarrollarán las competencias de las categorías de 200 y 50 centímetros cúbicos. En tanto, a las 14 está prevista la primera batería de 500cc, que se disputará bajo el denominado Sistema Internacional.

En cuanto a las entradas, la organización informó que el acceso general tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que los menores y jubilados abonarán 7.000 pesos.

Por su parte, tanto las plateas como el acceso a boxes tendrán un costo de 25.000 pesos. Se aclaró que no estará permitido el ingreso de menores de 12 años al sector de boxes.