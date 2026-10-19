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Una piloto alemana llega para competir en el Campeonato Internacional de Speedway

Patricia “Paddy” Erhart, con experiencia en competencias internacionales, será una de las protagonistas del certamen.

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El Campeonato Internacional de Speedway sumará una presencia especial en Bahía Blanca con la participación de la piloto alemana Patricia “Paddy” Erhart, quien competirá en el torneo que va a comenzar el domingo 13 de diciembre.

Erhart, que correrá con el número 243, cuenta con experiencia en competencias internacionales y ha participado del FIM Women’s Speedway Gold, una competencia que reúne a mujeres destacadas de esta disciplina del motociclismo.

La piloto alemana, vinculada al mundo de las motos desde su infancia, llegará a la ciudad para afrontar un nuevo desafío deportivo en una especialidad que exige velocidad, técnica y precisión sobre pistas de tierra.

Su participación será uno de los atractivos de la jornada y aportará presencia femenina. Se suma a los otros foráneos: el alemán Lars Skupien, el francés Tino Bouin, los italianos Niccoló Percotti y Paco Castagna, letón Damir Filimonov y el ucraniano Roman Kapustin.

Por su parte se confirmó la continuidad del certamen argentino. Será este domingo en Bahía. La actividad del domingo comenzará a las 11 con la apertura de boleterías, mientras que a las 12:45 se habilitará la Fan Zone, un espacio destinado al encuentro de los aficionados con el ambiente del Speedway.

A partir de las 13 se desarrollarán las competencias de las categorías de 200 y 50 centímetros cúbicos. En tanto, a las 14 está prevista la primera batería de 500cc, que se disputará bajo el denominado Sistema Internacional.

En cuanto a las entradas, la organización informó que el acceso general tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que los menores y jubilados abonarán 7.000 pesos.

Por su parte, tanto las plateas como el acceso a boxes tendrán un costo de 25.000 pesos. Se aclaró que no estará permitido el ingreso de menores de 12 años al sector de boxes.

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