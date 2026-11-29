Un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca descarriló durante la tarde del sábado entre Cabildo y Cochrane, en un nuevo incidente ferroviario registrado sobre la vía Pringles. La locomotora terminó volcada y varios vagones quedaron fuera de las vías.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del accidente, cuyas causas todavía no fueron establecidas oficialmente.

Una de las hipótesis que se barajan está relacionada con las elevadas temperaturas registradas en Bahía Blanca y la región durante las últimas jornadas, que podrían haber provocado la dilatación de los rieles. No obstante, también se apunta a las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Las imágenes difundidas por el sitio especializado El Desvío muestran la magnitud del accidente, que involucró a la locomotora General Motors GT22, identificada con el número 9013.

Se trata del segundo descarrilamiento en apenas diez días sobre la vía Pringles. El pasado miércoles 18 de noviembre, otra formación de la misma empresa sufrió un incidente similar entre Saldungaray y Cabildo, donde varios vagones quedaron parcialmente volcados.

Está previsto que durante las próximas horas comiencen las tareas de remoción de la locomotora y los vagones afectados, además de las inspecciones técnicas para determinar las causas del descarrilamiento y evaluar los daños ocasionados en las vías.