Por Leandro Grecco

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La biografía de Patricia “Tana” Galassi reúne historias que bien podrían pertenecer a distintas personas, pero que encuentran un denominador común en su protagonista: la capacidad de desprenderse de aquello que alguna vez la apasionó para involucrarse de lleno en algo completamente diferente.

Una infancia marcada por su impronta bohemia, luego pasó de lavar copas en una pizzería de Italia a conducir un programa de trasnoche en una radio. También penduló entre protagonizar una ópera rock a transformar un antiguo criadero de pollos en El Peladero, un espacio emblemático de la noche bahiense que hoy alberga un jardín de infantes.

“Soy ‘la Tana’ para prácticamente todos, en especial acá en Bahía, donde nací hace 65 años, porque cuando viajo me presento como Patricia”, contó en diálogo con La Brújula 24 para la sección “De Ayer A Hoy” Al remontarse a su infancia, se reconoció como alguien que difícilmente respondía a los modelos establecidos por aquella época, incluso dentro de su propio entorno familiar.

“Fui una nena rara, no entraba en ninguna foto, como me siguió pasando todo el resto de mi vida. Tampoco era lo que mi mamá quería que fuera. No me vestía como se tenían que vestir las nenas, no me gustaba. Si me regalaban una muñeca, lloraba, porque me parecía una injusticia”, recordó.

Con la perspectiva que le otorgó el paso del tiempo, también reflexionó acerca de cómo hubiese transitado aquellos años en otro contexto social: “Si hubiese nacido mucho más acá en el tiempo, tal vez hubiera entrado en la de autopercibirme varón”. Entre las preguntas que solían hacerle los adultos había una que particularmente le incomodaba: qué quería ser cuando fuera grande.

Su respuesta contemplaba dos alternativas aparentemente contrapuestas. “Contestaba actriz o monja. Mi verdadera vocación era la primera y la segunda opción la expresaba como si fuera la última de las alternativas, casi con cierta ironía”, explicó. Mientras cursaba sus estudios primarios en la Escuela N° 3 de calle Terrada, Patricia comenzó a familiarizarse con la guitarra observando a su hermano “Memo”, quien ensayaba junto a su banda en la casa familiar.

A los 10 años, durante una estadía en Monte Hermoso, una prima le enseñó tres acordes: la menor, mi mayor y re menor. Fueron suficientes para que aprendiera a interpretar El arriero y Mamy Blue. “Era una familia en la que se respiraba mucha música. Eso me abrió el mundo porque descubrí que era muy fácil acompañarme con las canciones. Iba descubriendo los tonos, era muy observadora”, rememoró.

Su curiosidad la llevó a tomar clases particulares hasta que conoció a un docente del barrio, quien tocaba durante la misa de las 11 en la parroquia Nuestra Señora de Luján y la invitó a participar de las celebraciones. Así incursionó en las composiciones religiosas. Cursó hasta tercer año de la secundaria en el Colegio Nacional y, motivada por la posibilidad de adquirir conocimientos más prácticos, decidió trasladarse a la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde completó su formación.

“Tuve una adolescencia marcada por el deber ser, las normas de conducta, cómo comportarse y muchos miedos. Sin embargo, a través del arte, encontraba un espacio para naturalizar lo que me gustaba”, señaló. Por entonces, el catolicismo ocupaba un lugar preponderante en su vida. A los 13 años, por intermedio del padre Anselmo, conoció a las hermanas franciscanas y colaboró en los preparativos para la inauguración de la parroquia San Luis Gonzaga.

Lo que inicialmente experimentó como una enorme devoción derivó, cuando estaba próxima a cumplir 18, en una serie de cuestionamientos internos. Su participación en el movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, los preceptos religiosos y las contradicciones que advertía en algunas prácticas comenzaron a generar profundo malestar. “Todo empezó a eclosionar en mi cuerpo, toda la estructura del pecado, del no poder”, expresó Galassi, quien también puso en tela de juicio la asistencia que recibía la organización de parte del Ejército.

En paralelo, atravesaba dificultades vinculadas a una relación sentimental condicionada por los mandatos de aquellos tiempos. La angustia desembocó en una depresión de la que encontró una manera de sobreponerse mediante la escritura. En 1983 editó un libro de poemas titulado De Mí y conformó Catarsis, una banda con la que pudo dar a conocer sus propias creaciones.

“No paraba de escribir canciones, era una máquina. Quería cantar mis temas y todo eso tan lindo que me empezó a pasar me ayudó a salir de aquel pozo profundo”, manifestó. Otro de los sitios fundamentales en aquella etapa fue Teatro para el Hombre, la histórica sala ubicada en Donado 77, donde Coral y Dardo Aguirre impartían clases. “Se convirtió en un semillero único. Allí aprendíamos lo más moderno en lo que respecta a corrientes artísticas del momento. Eso también me abrió la cabeza”, destacó.

La relación con Osvaldo Carbajo, con quien compartió 20 años de su vida, dio paso a una faceta que hasta entonces no había imaginado: la de formar una familia. Fue madre de tres hijos y descubrió en la crianza una experiencia que disfrutó profundamente. “Ser madre fue algo que me encantó, pese a que en mí nunca habían estado el deseo ni la planificación de formar una familia”, reconoció.

La actividad teatral y las responsabilidades cotidianas convivieron naturalmente. Integró siete comedias municipales y, ante las dificultades para encontrar alguien que cuidara a los chicos, muchas veces los llevaba consigo a los ensayos. “Ellos crecieron viéndome actuar. Como no podía ser de otra manera, los tres son artistas. Incluso tengo otros parientes vinculados con la cultura, por lo que hay ahí un claro componente genético que nos atraviesa”, comentó entre risas.

En los primeros tiempos de su relación con Carbajo, ambos emprendieron una aventura que los llevó a Europa. A finales de 1983, poco después de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, trabajaron en el boliche Aranjuez de Monte Hermoso, para reunir el dinero necesario para costear el viaje. En 1984 desembarcaron en Italia y permanecieron allí durante casi un año, trabajando en una pizzería perteneciente a un primo de Patricia. Sin embargo, la realidad distó bastante de las expectativas con las que había partido.

“Fui con la idea de que iba a tocar mis canciones y terminé lavando copas durante la temporada”, recordó con humor. La intención era repetir aquella experiencia cada vez que las circunstancias económicas lo permitieran, aunque con el tiempo dejó de resultar conveniente. Mientras tanto, Catarsis atravesaba un período de intensa actividad, cuyo momento más significativo llegó con la realización de una ópera rock.

Por iniciativa de su padre, Galassi y Carbajo formalizaron su vínculo, una decisión que ella asumió a pesar de sus convicciones personales. “Si bien sentía que nos queríamos, nunca creí en el matrimonio como institución ni en la monogamia. Cumplí con el mandato, fuimos y firmamos. En las fotos de ese día se me ve con una risa de oreja a oreja, como no tomando dimensión de lo que estábamos haciendo”, sostuvo.

En 1987 se radicaron en Santa Rosa, donde la empresa familiar Galassi Sociedad Anónima, ligada a la venta de camiones Scania, proyectaba la apertura de una concesionaria. Nahuel, el mayor de sus hijos, cumplió su primer año el día después de llegar a la capital pampeana. Durante su permanencia en aquella ciudad, ‘la Tana’ dirigió el taller municipal de teatro. Tras casi tres años, regresaron a Bahía Blanca con la posibilidad de volver a instalarse en el Viejo Continente, hasta que un mensaje que escuchó por casualidad modificó sus planes.

Estaba en la casa de su madre cuando escuchó un aviso publicitario de FM de la Calle en la voz de Roberto Corral. Una expresión en particular despertó su interés: “Vos ya sabés de qué se trata”. “Con esa frase me sentí profundamente convocada y me presenté a la emisora”, aseguró. Llegó con una propuesta denominada El Dedo en la Oreja, que inicialmente tuvo su espacio los lunes por la noche.

Posteriormente le ofrecieron la trasnoche, franja en la que consiguió un vínculo especial con los oyentes. Junto a Patricio Moleón, responsable de la puesta al aire y musicalización, halló una nueva manera de canalizar sus inquietudes creativas. “El programa sumó seguidores y creo que la clave del éxito fue que hacíamos magia casi con nada, solo con un librito que llevaba y él se encargaba de aportar su creatividad en los controles”, evocó.

Uno de los proyectos más emblemáticos de Galassi nació en un predio perteneciente a su padre, donde originalmente funcionaba un establecimiento avícola que cerró sus puertas a mediados de la década del 80. De aquella actividad proviene el nombre de El Peladero. “Mi sueño fue siempre hacer un centro cultural en ese lugar, un espacio donde se puedan realizar distintas acciones artísticas”, afirmó.

Tras el fallecimiento de su progenitor, en febrero de 2001, los tres hermanos dividieron la hectárea que integraba la propiedad. Allí empezó a tomar forma una iniciativa cuya premisa fundacional consistía en poner en valor las expresiones contemporáneas y experimentales. Las necesidades económicas y las inquietudes de Nahuel, quien estudiaba gastronomía e impulsaba propuestas relacionadas con la música electrónica, fueron ampliando el abanico. Las diferentes miradas entre madre e hijo incidieron en el perfil del emprendimiento.

“El Peladero me fue diciendo lo que tenía que venir, porque en la experiencia de la vida vos te vas dando cuenta de qué funciona y qué no. A veces soñás, tenés cosas en tu mente, pero soy una persona que está totalmente entregada a la vida”, explicó. Durante años, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para quienes disfrutaban de espectáculos en vivo y manifestaciones alejadas de los circuitos tradicionales. Su popularidad también trascendió el ámbito local a partir de la presencia de la famosa actriz Camila Bordonaba.

No obstante, aquel sitio que muchos bahienses frecuentaron los sábados por la noche para escuchar bandas presenta actualmente una fisonomía completamente diferente. Allí funciona un jardín de infantes basado en el método Montessori, además de un vivero y una sala en la que Galassi proyecta realizar en marzo una residencia de música experimental, aprovechando las posibilidades que ofrece el terreno para alojar a los participantes.

El cambio de rumbo tuvo un antecedente en 2019, cuando organizaron un encuentro de escuelas alternativas que despertó en ella el deseo de orientar sus esfuerzos hacia las nuevas generaciones. “Fue sembrar la primera semilla porque yo quería pasar a la luz del día, a las infancias. No podía quedarme gestionando siempre lo mismo porque ya soy otra, cambié”, argumentó.

A los 65 años, los intereses de la Tana están principalmente vinculados a la alimentación, los hábitos cotidianos y el cuidado personal. Desde una postura crítica hacia la industria farmacéutica, considera que aquello que consume constituye una parte fundamental de su manera de relacionarse con el propio cuerpo.

“En un determinado momento ya no quise saber más nada ni con la noche ni con el alcohol ni con las harinas ni con los lácteos. No me interesa vincularme con la gente que busca su autodestrucción”, expresó. Lejos de aferrarse a la nostalgia por aquellos tiempos en los que recorría escenarios, componía temas o conducía programas radiales, reivindica cada una de sus etapas sin sentir la necesidad de permanecer anclada en ninguna de ellas.

“Vivo el momento, agradezco todo lo que me sucedió, hice lo que tenía que hacer, de la forma en la que me salió, pero el presente continúa, estoy viva aún y mientras tanto siempre aspiro a nuevas búsquedas”, enfatizó. En esa permanente tarea de introspección también hay lugar para reflexionar sobre la finitud de la existencia.

Prepararse para el momento de la despedida, lejos de representar una renuncia a disfrutar del presente, constituye para Patricia una forma de darle sentido al tiempo que tiene por delante. “Me pregunto cada día para qué estoy acá. No puedo planificar lo que todavía no me fue dado, estoy atenta al servicio que tengo que hacer en lo que me resta de vida”, señaló.

Aquella niña que no encontraba una fotografía en la que encajar, que soñaba con ser actriz y descubrió un universo a partir de tres acordes de guitarra, conserva intacta su inquietud por comprender el sentido de su paso por este mundo. “Trabajo para que sea lo menos traumática posible, sin escasez, en abundancia de amor. Y si cuando llega no estoy en armonía, será mi responsabilidad porque tuve todas las herramientas para despedirme de este mundo de la mejor manera posible”, concluyó.

En El Peladero, donde durante años las madrugadas estuvieron musicalizadas por bandas en vivo, hoy se escuchan voces de niños. Quizás esa postal sea la que mejor sintetice el recorrido de la Tana: un mismo lugar que adquirió distintos sentidos conforme fueron cambiando los intereses de quien lo hizo suyo. Hoy, no pretende convertir su pasado en un museo de recuerdos ni anticiparse a lo que vendrá. Prefiere dejar espacio para aquello que todavía desconoce, incluso cuando se trata del último capítulo de su propia historia.