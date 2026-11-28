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Olimpo goleó, ganó y ascendió: vuelve a Primera en la Liga del Sur
Fue un lapidario 5-1 en la final por el ascenso con dos goles de Nahuel Colmenares, dos de Joaquín Vidal y el restante de Ivo Di Buo. Descontó Alejo Gil, de penal.
Olimpo goleó 5 a 1 a Comercial este sábado en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, se consagró campeón de la Primera División B de la Liga del Sur y consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol local para la temporada 2027.
El aurinegro, que había llegado a la Final Anual tras adjudicarse el torneo Clausura, se impuso con dos tantos de Joaquín Vidal Castillo, dos de Marco Colmenares y uno de Ivo Di Buo. Alejo Gil descontó para el conjunto de Ingeniero White.
Olimpo abrió el marcador rápidamente, a los 6 minutos del primer tiempo, por intermedio de Vidal Castillo, y amplió la diferencia a los 34 con un tanto de Di Buo.
A los 39 minutos, Colmenares convirtió el tercero y permitió que el equipo aurinegro se fuera al descanso con una ventaja de tres goles.
En el complemento, Comercial descontó a los 9 minutos mediante Alejo Gil, pero Olimpo volvió a ampliar la diferencia a los 17, cuando Vidal Castillo marcó su segundo tanto de la tarde.
Finalmente, a los 35 minutos de la segunda etapa, Colmenares también completó su doblete y estableció el 5 a 1 definitivo.
El encuentro se disputó desde las 17 en el estadio de Liniers, escenario neutral elegido para enfrentar a los campeones de los dos torneos de la temporada.
Con este resultado, Olimpo aseguró su regreso a la Primera División A de la Liga del Sur, mientras que Comercial, ganador del Apertura, tendrá una segunda oportunidad de conseguir el ascenso.
El conjunto de Ingeniero White deberá enfrentar a Sporting en la Promoción, instancia que definirá quién ocupará un lugar en la máxima categoría del fútbol liguista durante 2027.
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