Un camión causó un incendio de pastizales durante la tarde de este sábado en la rotonda de Cerri, luego de impactar contra un tendido eléctrico. El hecho no generó daños en el vehículo ni dejó personas heridas, pero la cantidad de humo causó preocupación por la visibilidad en la zona.

De acuerdo con información policial de la Subcomisaría de Cerri, el camión estaba remolcando maquinaria agrícola y rozó un cable de media tensión, lo que provocó chispazos que cayeron en los pastizales, que tomaron fuego con rapidez.

Personal de bomberos locales llegó al lugar y sofocó las llamas sin que se reportaran incidentes.