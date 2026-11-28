Deportes
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
Ocurrió en el entretiempo del partido contra Olimpo.
Una fuerte pelea entre dos facciones de la barra de Comercial se desató en el entretiempo del partidos de ese equipo contra Olimpo por la final del ascenso en la Liga del Sur.
Los dos grupos comenzaron a gritarse y a lanzarse golpes, mientras los jugadores descansaban con el marcador a favor de Olimpo 3-0.
En el video se observa cómo se producen las agresiones al tiempo que algunos tratan de calmar la situación.
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