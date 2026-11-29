El Gobierno nacional anunció este sábado el inicio de procedimientos sancionatorios contra cinco entidades financieras con participación accionaria en la petrolera Navitas Petroleum, horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para frenar las actividades hidrocarburíferas en aguas de las Islas Malvinas.

Con esta decisión, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas del Gobierno argentino por su vinculación con proyectos de explotación de recursos naturales que no cuentan con la autorización del país.

Los nuevos procedimientos involucran a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

Las actuaciones se sustentan en la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y establece sanciones para quienes participen de ellas sin la correspondiente autorización.

En septiembre, el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, había impulsado una denuncia penal contra Navitas por sus operaciones en la Cuenca Malvinas Norte, bajo licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas.

Por otra parte, el presidente Javier Milei insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las herramientas jurídicas del Estado argentino para proteger sus recursos naturales.

El anuncio se produjo luego de que el tribunal internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, desestimara la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para detener las actividades petroleras en la zona del archipiélago.

La resolución judicial, sin embargo, no supone una definición sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas. El Ejecutivo ratificó que continuará con las acciones legales y administrativas para impedir la explotación de recursos sin autorización argentina.