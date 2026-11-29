Leonardo Ponzio se mostró optimista con las posibilidades de River de terminar el año con un título, luego de que el conjunto de Núñez venciera por 1 a 0 a Instituto en Córdoba y consiguiera la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que enfrentará a Independiente.

El entrenador valoró el rendimiento colectivo de sus dirigidos, que se impusieron con un gol de Gonzalo Montiel, aunque desperdiciaron numerosas ocasiones para ampliar la ventaja, entre ellas dos penales ejecutados por Sebastián Driussi y Thiago Almada.

Tal como publicó La Página Millonaria, Ponzio consideró que el resultado no reflejó la superioridad de River durante el encuentro. Además, destacó la capacidad de sus jugadores para neutralizar las principales virtudes del conjunto cordobés, especialmente en las acciones de pelota parada.

“El sueño que queremos todos se está acercando y no hay que dejarlo escapar”, manifestó el director técnico durante la conferencia de prensa.

Respecto de la falta de contundencia, el entrenador le restó dramatismo a las oportunidades desperdiciadas y respaldó a sus dirigidos.

“Me preocuparía si no tuviésemos situaciones. Cuando hay situaciones, no hay reproches”, sostuvo, según consignó Infobae.

Ponzio también elogió el desempeño del juvenil Santiago Espíndola, de 18 años, y explicó que la salida de Driussi estuvo relacionada con una inflamación en el tobillo, producto de una infracción que sufrió en el comienzo del partido.

River recibirá a Independiente el próximo fin de semana en el Monumental, en día y horario a confirmar. El Rojo consiguió su clasificación tras eliminar por penales a Vélez.

La final del campeonato está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.