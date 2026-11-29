Miles de personas participaron este sábado de una nueva edición de La Noche de los Museos, que durante cinco horas ofreció una amplia programación de actividades gratuitas en 16 establecimientos de Bahía Blanca, Ingeniero White y General Daniel Cerri, con propuestas vinculadas a la historia, el arte y el patrimonio local.

Entre las 19 y la medianoche, los visitantes pudieron disfrutar de muestras, espectáculos musicales, actividades artísticas, propuestas gastronómicas y recorridos por los distintos espacios culturales.

Según informó el Municipio, la programación estuvo distribuida en cuatro circuitos, tres de ellos con recorridos en transporte público y otro especialmente dispuesto para visitar el Museo Fortín Cuatreros, en General Daniel Cerri.

Una de las particularidades de esta edición fue la apertura del Palacio Municipal, donde los vecinos tuvieron la posibilidad de conocer el despacho del intendente y apreciar la obra Proa a pleno sol, del reconocido artista Benito Quinquela Martín.

Además, por primera vez se incorporó a la iniciativa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, que funciona en la ex Prefectura.

El intendente Federico Susbielles celebró la convocatoria y destacó la participación de la comunidad en las distintas actividades.

“¡Qué maravillosa y multitudinaria Noche de los Museos vivimos! Después de todo lo que pasamos, verlos sonreír y disfrutar en comunidad tiene un sabor muy especial”, expresó el jefe comunal.

La jornada fue organizada por el Instituto Cultural, en conjunto con los museos, instituciones y espacios culturales que formaron parte de las 56 propuestas de esta edición.