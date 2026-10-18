River goleó a Belgrano en Córdoba en el mejor partido de la era Ponzio

Tras el empate 1-1 del miércoles pasado ante Sarmiento en Junín, River no tenía demasiado tiempo para lamentarse. Este domingo afrontaba un nuevo compromiso clave, esta vez frente a Belgrano en Córdoba, y respondió con una contundente victoria por 3-0. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el equipo de Núñez se llevó tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.

Con este resultado, el Millonario escaló hasta la quinta posición de la Zona B y se metió en puestos de Playoffs. Además, por el momento se encuentra en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aunque el gran objetivo del equipo de Leonardo Ponzio es conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Fuente: Olé