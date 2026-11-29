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Ludopatía: estudio advierte que el 44% de los jóvenes relevados apuesta todos los días
La investigación de la Federación de Educadores Bonaerenses analizó el impacto del juego online en el ámbito escolar. Los adolescentes de entre 15 y 17 años representan el segmento más comprometido.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dio a conocer los resultados de una investigación sobre la problemática de la ludopatía y su impacto en el ámbito escolar. Entre los datos más preocupantes, el relevamiento indica que el 44% de los jóvenes apuesta diariamente, mientras que casi el 24% lo hace más de tres veces por semana.
El estudio, que abarcó miles de casos en la provincia de Buenos Aires, también determinó que el 98% de las apuestas se realiza mediante plataformas digitales, según publicó la agencia DIB.
Entre las modalidades de juego predominan las máquinas de azar (54,9%) y los videojuegos (51,5%), seguidos por las apuestas deportivas convencionales (34,5%), las apuestas deportivas en directo (21,8%) y el póker (18,4%).
En cuanto a la distribución por edades, el segmento de entre 15 y 17 años concentra el 34,3%, seguido por el de 18 a 24 años (32,1%) y el de mayores de 25 años (31,1%).
La problemática también se refleja en el entorno de los educadores. El 22% conoce a algún integrante de la comunidad docente que apuesta, mientras que el porcentaje asciende a casi el 58% cuando se amplía la consulta a su círculo de conocidos. Además, el informe señala que el 27% de sus alumnos participa en alguna modalidad de apuesta.
Desde la organización gremial también hicieron referencia a los datos del Observatorio de Ludopatía Adolescente, según los cuales uno de cada ocho adolescentes que apuesta ya registra deudas económicas. También se advierten cuadros de ansiedad, alteraciones del sueño y dificultades en el rendimiento escolar.
La FEB trabaja desde 2024 en iniciativas de prevención y capacitación docente. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el trabajo interdisciplinario y generar espacios de acompañamiento dentro de las instituciones educativas. "Pero los docentes solos no podemos", advirtieron desde la organización.
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