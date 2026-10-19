Cuál fue el costo en septiembre de criar a un niño, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este viernes la canasta de crianza para menores de 0 a 12 años, la cual llegó hasta los $728.850.

A través de un informe titulado: "Valoración mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia", precisó que en septiembre para menores de un año se ubicó en $570.832; para los niños de 1 a 3 años, $679.816; de 4 a 5, $579.752; y de 6 a 12, $728.850.

Se trata de una canasta que mide el costo mensual necesario para la manutención de niños y adolescentes de 0 a 12 años.

Incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo necesario para esa actividad.

También se tiene en cuenta los tramos de edad, los cuales se conforman siguiendo los niveles de escolarización de niños y adolescentes.

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires que da a conocer todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

La CBT incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

También se contemplan los costos de cuidado, es decir, la valuación económica del tiempo (horas de trabajo necesarias) requerido para las tareas de cuidado según la edad del menor.

Fuente: NA