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El Indec informa la inflación de octubre: se espera un índice cercano a 2%
El organismo difunde el dato a las 16. Estimaciones privadas ubican el aumento de precios en un número cercano al de la última medición.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, en medio de expectativas por conocer si la inflación logró desacelerarse o se mantuvo cerca del 2% mensual.
El último registro oficial, correspondiente a septiembre, fue del 1,9%, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el indicador había marcado un 1,7%.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central el pasado 5 de noviembre, los analistas estimaron que la inflación de octubre habría sido del 1,8%. El informe reunió las proyecciones de 45 participantes, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras.
Las estimaciones privadas muestran algunas diferencias. Mientras que la Fundación Libertad y Progreso y Equilibra calcularon una suba del 1,8%, C&T Asesores Económicos proyectó un 1,9%, Analytica estimó un 2% y Eco Go ubicó el incremento en el 2,1%.
Entre los factores que habrían impulsado los precios durante octubre aparecen los aumentos en alimentos y bebidas, especialmente frutas y verduras, además de los combustibles, el transporte y otros servicios regulados.
El informe del INDEC también permitirá conocer la evolución de los precios en los últimos 12 meses y la inflación acumulada durante 2026, dos indicadores fundamentales para evaluar el comportamiento del costo de vida y su impacto sobre el poder adquisitivo.
Por otra parte, el relevamiento del Banco Central proyectó que la inflación de 2026 cerrará en el 30,4%, mientras que para noviembre los especialistas esperan una variación mensual del 1,7% y para diciembre, del 1,8%.
Además del IPC, el organismo estadístico difundirá esta tarde los valores actualizados de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), que permiten establecer los umbrales de indigencia y pobreza en el país.
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