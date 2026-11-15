Cambio inédito en exportaciones argentinas: el petróleo superó a la harina de soja

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026, desplazando del primer lugar a la harina de soja, que históricamente encabezó las ventas nacionales al exterior.

El cambio quedó reflejado en un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestra el creciente protagonismo del sector energético dentro del comercio exterior argentino.

Entre enero y septiembre, las exportaciones de petróleo alcanzaron los US$7.753 millones, con un incremento interanual del 58,6%. En comparación, las ventas externas de harina de soja totalizaron US$6.971 millones, lo que representó un crecimiento del 7,4% respecto del mismo período de 2025.

De esta manera, el crudo superó en US$782 millones a uno de los productos más representativos del complejo agroexportador argentino. Según explicó la entidad rosarina, la diferencia entre ambos sectores se vuelve todavía más significativa al analizar la evolución de los últimos cinco años.

El valor de las exportaciones petroleras es actualmente 6,5 veces superior al registrado en 2021, mientras que las ventas de harina de soja representan apenas el 75% de lo exportado durante aquel año.

Vaca Muerta, el motor del crecimiento

El principal factor que explica este cambio es la expansión de la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, cuyo desarrollo permitió incrementar considerablemente la extracción de petróleo. La mayor disponibilidad de crudo destinada a los mercados internacionales estuvo acompañada por un escenario favorable de precios.

De acuerdo con el informe, el barril de petróleo Brent llegó a superar los US$100 durante 2026, en un contexto de tensiones internacionales que incluyó el cierre del estrecho de Ormuz.

En promedio, la cotización internacional del petróleo se ubicó un 23% por encima de los valores registrados durante el año anterior. En contrapartida, el complejo sojero enfrenta dificultades vinculadas con la evolución del mercado mundial.

La Bolsa de Comercio de Rosario explicó que la producción internacional de harina de soja se duplicó durante los últimos 20 años, impulsada principalmente por el crecimiento de la industria de los biocombustibles. Esta expansión de la oferta, combinada con una demanda que crece a menor velocidad, mantiene presionados los precios internacionales del producto.

El superávit energético alcanzó un récord

El crecimiento de las exportaciones petroleras también tuvo un impacto significativo sobre la balanza comercial argentina. Durante los primeros nueve meses del año, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$12.452 millones, un 53,6% más que en el mismo período de 2025.

En tanto, las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron US$3.025 millones. La diferencia entre ambas cifras permitió alcanzar un superávit comercial energético de US$9.427 millones, el mayor registrado hasta el momento.

Para dimensionar su importancia, el informe destacó que ese resultado representó el 44,5% del superávit comercial total del país, que entre enero y septiembre llegó a US$21.198 millones.

Los datos del Banco Central también reflejan esta tendencia. El balance de cobros y pagos de bienes del sector energético arrojó un saldo positivo de US$7.890 millones durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los US$4.337 millones registrados en igual período del año pasado.

El desafío de sostener el crecimiento

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que el desarrollo de Vaca Muerta está produciendo una transformación en la estructura exportadora argentina, con una participación cada vez mayor de los hidrocarburos en la generación de divisas.

Sin embargo, advirtieron que sostener esta tendencia dependerá de la continuidad de las inversiones y de la ampliación de la infraestructura necesaria para transportar y exportar la producción.

En ese escenario, el petróleo comienza a ocupar un lugar estratégico que durante décadas estuvo dominado por los productos del complejo sojero, marcando un cambio significativo en la composición del comercio exterior argentino.

El desafío hacia los próximos años será consolidar esa expansión para que el crecimiento de la producción energética continúe traduciéndose en mayores exportaciones y en un aporte sostenido de dólares a la economía nacional.